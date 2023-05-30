Безработных в Украине будут регистрировать по новым правилам: девять основных изменений

В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости .

Основные изменения

1. Теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:

- через веб-портал или мобильное приложение;

- путем личного обращения в ближайший центр занятости.

2. Статус может получить член добровольческого формирования территориальной громады, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.

3. Днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации принимается в тот же день.

4. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий представляют удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.

5. В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.

6. Для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием прекращения статуса.

7. За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение - для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.

8. В порядке добавлены основания:

8.1) для отказа в предоставлении статуса:

отказ от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;

представление лицом заявления о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.

8.2) для прекращения регистрации:

- второй отказ во время военного положения от общественных и других работ временного характера (при отсутствии подходящей работы);

- установление факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства в соответствии с определенными критериями без уважительных причин (со дня установления такого факта);

- при нарушении определенных порядком условий пересечения границы Украины.

9. Процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями: