Фриланс-работа на западных рынках: советы для украинцев
Из-за полномасштабной войны рынок труда в Украине переживает тяжелые времена. Миллионы украинцев потеряли работу. Вместе с тем сократились предложения по трудоустройству. Выходом из этой ситуации может стать работа на фрилансе за границей.
Фриланс для украинцев: как искать предложения
Многие компании нанимают специалистов из других стран для удаленной работы. Это могут быть как краткосрочные проекты или отдельные заказы, так и полноценная занятость. Большинство предложений касаются сфер IT и диджитала. Однако есть и другие вакансии, в частности, для бухгалтеров, консультантов, HR и т.д.
Найти заказы можно на специальных платформах для фрилансеров и сайтах по поиску работы. Некоторые из них созданы специально для украинцев, уехавших за границу или потерявших работу во время войны.
Дополнительно в поисках фриланс-работы на западном рынке помогут:
- привлекательный профиль на платформе и правильно оформленное резюме;
- качественное портфолио;
- сеть контактов.
Также старайтесь участвовать в специализированных форумах, вебинарах и конференциях, где можно пообщаться с другими фрилансерами, специалистами отрасли и потенциальными клиентами.
Способы оплаты труда для фрилансеров
Есть несколько способов получать оплату за фриланс-услуги:
- Международные банковские переводы. Это один из самых распространенных способов, однако порой достаточно медленный и дорогостоящий.
- Фриланс-платформы. Некоторые из них имеют встроенные системы оплаты, позволяющие получать переводы денег непосредственно на аккаунт.
- Криптовалюта. Иногда работодатели предлагают такую форму оплаты. Для получения таких платежей понадобится собственный криптокошелек.
- Электронные платежные системы и приложения финтех-компаний, позволяющие получать средства от заказчиков со всего мира. Один из таких — ZEN.COM.
Важно! Всегда проверяйте надежность и репутацию работодателя. Кроме того, учитывайте налоговое законодательство, правила и ограничения получения платежей в Украине.
Преимущества приложения ZEN.COM для фрилансеров
ZEN.COM — это мобильное FinTech-приложение для удобного управления финансами и ускоренного доступа к денежным переводам, в частности, международным.
Разработчикам удалось собрать множество полезных функций в одной системе. Вот некоторые из них:
- Мультивалютный счет, позволяющий получать и делать платежи в 28 различных валютах. А при необходимости деньги в пределах счета можно легко конвертировать за одним из самых низких обменных курсов.
- Пополнение с минимальной комиссией с помощью банковских переводов, платежных карт, PayPal, Apple Pay и Google Pay, наличных (Paysafecash и терминалов Planet Cash) и криптовалюты*.
*ZEN.COM работает с внешним поставщиком услуг.
- Доступ к различным типам переводов, в частности, международным системам SWIFT и SEPA. Можно также быстро пересылать средства между счетами пользователей ZEN.COM.
При этом приложение постоянно обновляется. Недавно здесь появилась функция быстрого перевода средств на любую карту Mastercard.
Переводы на карты Mastercard в ZEN.COM
Благодаря новой функции пользователи ZEN.COM могут получить или перевести средства на карту Mastercard. Для этого можно использовать любую из 28 валют, которые доступны в приложение.
Функция доступна для всех держателей карт Mastercard, в том числе для находящихся в Украине и за ее пределами. Также не имеет значения, какой именно банк выпустил карточку получателя перевода.
Комиссия за услугу фиксирована. Она составляет 1% от суммы перевода, независимо от выбранного тарифа или валюты. Больше информации об этой и других возможностях приложения — по ссылке.