Фриланс-работа на западных рынках: советы для украинцев

Из-за полномасштабной войны рынок труда в Украине переживает тяжелые времена. Миллионы украинцев потеряли работу. Вместе с тем сократились предложения по трудоустройству. Выходом из этой ситуации может стать работа на фрилансе за границей.

Фриланс для украинцев: как искать предложения

Многие компании нанимают специалистов из других стран для удаленной работы. Это могут быть как краткосрочные проекты или отдельные заказы, так и полноценная занятость. Большинство предложений касаются сфер IT и диджитала. Однако есть и другие вакансии, в частности, для бухгалтеров, консультантов, HR и т.д.

Найти заказы можно на специальных платформах для фрилансеров и сайтах по поиску работы. Некоторые из них созданы специально для украинцев, уехавших за границу или потерявших работу во время войны.

Дополнительно в поисках фриланс-работы на западном рынке помогут:

привлекательный профиль на платформе и правильно оформленное резюме;

качественное портфолио;

сеть контактов.

Также старайтесь участвовать в специализированных форумах, вебинарах и конференциях, где можно пообщаться с другими фрилансерами, специалистами отрасли и потенциальными клиентами.

Способы оплаты труда для фрилансеров

Есть несколько способов получать оплату за фриланс-услуги:

Международные банковские переводы. Это один из самых распространенных способов, однако порой достаточно медленный и дорогостоящий.

Фриланс-платформы. Некоторые из них имеют встроенные системы оплаты, позволяющие получать переводы денег непосредственно на аккаунт.

Криптовалюта. Иногда работодатели предлагают такую форму оплаты. Для получения таких платежей понадобится собственный криптокошелек.

Электронные платежные системы и приложения финтех-компаний, позволяющие получать средства от заказчиков со всего мира. Один из таких — ZEN.COM.

Важно! Всегда проверяйте надежность и репутацию работодателя. Кроме того, учитывайте налоговое законодательство, правила и ограничения получения платежей в Украине.

Преимущества приложения ZEN.COM для фрилансеров

ZEN.COM — это мобильное FinTech-приложение для удобного управления финансами и ускоренного доступа к денежным переводам, в частности, международным.

Разработчикам удалось собрать множество полезных функций в одной системе. Вот некоторые из них:

Мультивалютный счет, позволяющий получать и делать платежи в 28 различных валютах. А при необходимости деньги в пределах счета можно легко конвертировать за одним из самых низких обменных курсов.

Пополнение с минимальной комиссией с помощью банковских переводов, платежных карт, PayPal, Apple Pay и Google Pay, наличных (Paysafecash и терминалов Planet Cash) и криптовалюты*.

*ZEN.COM работает с внешним поставщиком услуг.

Доступ к различным типам переводов, в частности, международным системам SWIFT и SEPA. Можно также быстро пересылать средства между счетами пользователей ZEN.COM.

При этом приложение постоянно обновляется. Недавно здесь появилась функция быстрого перевода средств на любую карту Mastercard.

Переводы на карты Mastercard в ZEN.COM

Благодаря новой функции пользователи ZEN.COM могут получить или перевести средства на карту Mastercard. Для этого можно использовать любую из 28 валют, которые доступны в приложение.

Функция доступна для всех держателей карт Mastercard, в том числе для находящихся в Украине и за ее пределами. Также не имеет значения, какой именно банк выпустил карточку получателя перевода.

Комиссия за услугу фиксирована. Она составляет 1% от суммы перевода, независимо от выбранного тарифа или валюты. Больше информации об этой и других возможностях приложения — по ссылке.