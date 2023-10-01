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Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 "горячих" удаленных вакансий

Воскресенье 01 октября 2023 20:30
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Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 "горячих" удаленных вакансий Зарабатывать, не выползая из постели, вполне возможно (фото: Рixabay)
Автор: Ирина Костенко

Мечтаете работать дома, фактически в пижаме, и зарабатывать при этом десятки тысяч гривен? На самом деле получать большие деньги, не выходя из дома вполне реально. Нужно только найти вакансию, которая подойдет вам.

РБК-Украина (проект Styler) собрало "горячих" вакансий, предлагающих отдаленную работу и заработок более чем в 100 тысяч гривен в месяц.

При подготовке материала использовались источники: Work.ua.

Удаленные вакансии, обещающие более 100 тысяч

До 380 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам, работая на крупную дистрибьюторскую международную компанию, занимающуюся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.

Что обещают:

  • удаленный формат работы
  • высокий уровень дохода
  • стабильный график работы
  • официальное трудоустройство
  • перспективу карьерного роста
  • бонусы за проделанную работу

Обязанности нового работника:

  • выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров
  • исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи
  • отбор товаров для закупки
  • осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
  • управление поставками и обеспечение соблюдения сроков
  • коммуникация с поставщиками
  • контроль постоянного наличия товара
  • анализ и изучение продаж
  • подготовка документации и заключение договоров с брендами
  • работа в CRM, с гугл-таблицами
  • ведение отчетности собственной работы

Требования к кандидату:

  • опыт работы с мировыми LUX-брендами
  • понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками
  • свободный английский
  • отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
  • внимательность к деталям
  • инициативность
  • умение работать в команде

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансийСкриншот (work.ua)

До 380 000 грн. в месяц также может зарабатывать руководитель проекта (вывод private label на Amazon).

Что обещают:

  • удаленный формат работы
  • бонусы за проделанную работу
  • официальное трудоустройство
  • стабильный график работы
  • конкурентную зарплату

Требования к кандидату:

  • знание специфики работы с платформой Amazon
  • умение осуществлять поиск товаров
  • умение считать маржинальность товаров
  • наличие готовых кейсов
  • успешный опыт запуска новых проектов
  • опыт вывода товаров на площадки Amazon
  • английский – на разговорном уровне

Обязанности нового работника:

  • разрабатывать стратегию и планы по выводу продуктов private label на Amazon
  • управлять и отвечать за проект на Amazon по выводу private label на рынок
  • исследовать рынок для обнаружения потенциальных продуктов private label для перепродажи на онлайн площадках Amazon
  • искать товары по системе ОА с Китаем
  • отбирать товары для закупки
  • предлагать и оформлять собственные бренды
  • просчитывать маржинальность товаров и анализировать, целесообразно ли заказывать эти товары
  • проводить переговоры и заключать контракты на лучших условиях для компании
  • осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
  • управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков
  • анализировать и изучать алгоритмы Amazon
  • работать в CRM, с гугл-таблицами
  • вести отчетность по своей работе

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансийСкриншот (work.ua)

До 350 000 грн в месяц может зарабатывать IT-инженер, а именно Middle (Senior) DevOps Engineer.

Что обещают:

  • гибкий график работы и возможность удаленной работы
  • официальное трудоустройство в европейской компании
  • возможность работать над интересными и сложными проектами в творческой среде
  • конкурентную заработную плату и бонусную программу
  • дружеский и сотрудничающий коллектив

Требования к кандидату:

  • опыт работы не менее пяти лет
  • глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения
  • опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud
  • опыт настройки и управления Docker, Kubernetes
  • знание инструментов Terraform, Ansible.
  • опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana
  • навыки в сфере сетевой безопасности
  • опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).
  • знание языков Python, Bash для автоматизации задач
  • опыт в управлении проектами и системами
  • коммуникабельность, умение работать в команде

Обязанности нового работника:

  • проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов
  • автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий
  • обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом
  • сотрудничество с разработной командой для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений
  • мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"
  • работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансий

Скриншот (work.ua)

До 300 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела комплектации в международной компании, занимающейся архитектурой.

Что обещают:

  • удаленный формат работы
  • конкурентоспособную зарплату
  • официальное трудоустройство
  • бонусы и премии за выполнение показателей
  • обучение внутри компании

Требования к кандидату:

  • опыт в сфере дизайна интерьера на аналогичной должности
  • знание особенностей и ассортимент отделочных материалов, мебели и т.п.
  • понимание этапов закупки товаров
  • умение находить общий язык с поставщиками и подрядчиками
  • готовность к активной работе на результат и воплощение мечтаний в реальность

Обязанности нового работника:

  • управлять командой отдела комплектации
  • проводить переговоры и взаимодействовать с клиентами на этапах реализации проекта
  • составлять бюджеты реализации проектов
  • контролировать работу над комплектацией объектов согласно дизайн-проекту и заказывать товары у производителя (поставщика)
  • контролировать этапы производства, доставку и установку всех комплектующих на объекте
  • контролировать системы оплаты (от заказчика – до поставщика)
  • проводить переговоры и расширять партнерскую базу поставщиков
  • постоянно мониторить новинки на рынке
  • вести отчетность по закупкам и комплектации объекта
  • вести отчетность по своей работе

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансий

Скриншот (work.ua)

До 200 000 грн в месяц может зарабатывать руководитель отдела продаж в компании, производящей маникюрную мебель и вытяжки разных видов и моделей.

Что обещают:

  • полностью удаленный формат работы
  • гарантированные ставки и бонусы
  • реализацию собственных идей
  • участие в различных мероприятиях
  • стратегические сессии для развития команды

Требования к кандидату:

  • опыт в аналогичной должности от одного года
  • опыт контроля удаленной команды
  • английский на уровне Intermediate или выше
  • опыт выстраивания системной работы отдела
  • опыт проведения собеседований
  • опыт прописания процессов

Обязанности нового работника:

  • формировать отдел продаж
  • контролировать выполнение опережающих показателей
  • управлять командой
  • взаимодействовать с другими отделами компании (логистика, маркетинг, производство)
  • формировать план отдела продаж, делать его декомпозицию по всем направлениям и менеджерам
  • доработать текущую структуру работы в отделе (этапы соглашений, регламенты, планы, инструкции и др.)
  • проводить стратегические переговоры с ключевыми клиентами
  • участвовать в ключевых выставках компании

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансийСкриншот (work.ua)

До 200 000 грн в месяц может зарабатывать РРС-менеджер по маркетингу в канадском стартапе, настраивая рекламу для нужной целевой аудитории на разных площадках.

Что обещают:

  • возможность присоединиться к молодой и амбициозной команде, работающей над созданием инновационной торговой площадки eCommerce
  • конкурентную заработную плату
  • гибкий график работы
  • возможность работать удаленно
  • здравомыслие в принятии ключевых решений
  • поддержку всей команды
  • инвестиции в успех компании и ее клиентов
  • работу "с чувством срочности"
  • открытость к изменениям по мере развития потребностей бизнеса

Требования к кандидату:

  • более 3 лет опыта в Paid Search (платный поисковый трафик, в результате оплаты контекстной рекламы)
  • работа в аффилированной отрасли (как бонус)
  • опыт успешного управления и оптимизации кампаний прямого реагирования на целевые показатели эффективности и объема
  • опыт работы с Excel и другими инструментами бизнес-аналитики
  • опыт оптимизации KPI, таких как CPA, CTR и ROAS
  • определенное понимание поискового арбитража (как бонус)
  • отличные навыки общения и сотрудничества
  • иметь страсть решать сложные проблемы и стараться выполнять работу

Обязанности нового работника:

  • работа над созданием торговой площадки eCommerce
  • разработка и выполнение стратегии платных рекламных кампаний с целью привлечения новых клиентов и увеличения продаж
  • владение кампаниями оплаченного поиска в Google, Bing и других каналах PPC
  • разработка и внедрение стратегии оптимизации кампании SEM посредством тестирования рекламных копий
  • улучшение показателя качества
  • управление ключевыми словами
  • тестирование целевой страницы
  • анализ и оценка эффективности кампаний
  • превращение количественных и качественных данных в практические выводы и рекомендации для просмотра стратегии кампании
  • ведение ежедневных, еженедельных, месячных и квартальных отчетов для управляемых кампаний
  • интерпретация тенденций
  • предоставление рекомендаций на основе ROI, CPA, CPC, CTR и ROAS
  • сотрудничество с командой SEO для определения лучших ключевых фраз для таргетинга в многомерных цифровых маркетинговых кампаниях

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансий

Скриншот (work.ua)

До 190 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по продажам недвижимости в компании, специализирующейся на продажах недвижимости для инвестиций, жизни и отдыха в Индонезии.

Что обещают:

  • работу дистанционно
  • высокую заработную плату и премиальную систему
  • полную занятость, стабильный график
  • прозрачную, понятную, эффективную систему мотивации
  • прозрачную и понятную структуру компании
  • современную CRM систему (Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами)
  • эффективную лидогенерацию (процесс поиска и привлечения потенциальных клиентов)
  • постоянное обучение за счет компании современным инструментам и техникам продаж
  • получение рабочих рекомендаций от владельца компании, партнеров и застройщиков
  • возможность карьерного и финансового роста

Требования к кандидату:

  • желание работать
  • оперативность, активность, ответственность
  • коммуникабельность и позитивное восприятие мира
  • умение работать на результат
  • умение эффективно общаться и вести переговоры с клиентами
  • высокий уровень английского языка (свободный разговорный уровень)
  • опыт в продажах недвижимости и инвестировании (будет преимуществом)

Обязанности нового работника:

  • обработка входящих запросов клиентов
  • работа с теплой и горячей базой клиентов
  • проведение переговоров, телефонных консультаций и онлайн встреч с потенциальными клиентами
  • поддержка взаимосвязей с потенциальными и существующими клиентами, обеспечение высокого уровня обслуживания
  • заключение соглашения и доведение его до конца
  • сопровождение клиентов на протяжении сотрудничества
  • соблюдение дедлайнов и слова, данного клиенту

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансий

Скриншот (work.ua)

До 160 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам у компании, занимающейся дистрибуцией косметики на Amazon.

Что обещают:

  • высокий уровень дохода
  • стабильный график работы
  • официальное трудоустройство
  • перспективу карьерного роста
  • бонусы за проделанную работу
  • командировки на выставки и показы мировых брендов

Требования к кандидату:

  • аналогичный опыт работы
  • владение английским
  • знание специфики продаж на Amazon
  • понимание процессов закупки товаров
  • умение работать с поставщиками
  • опыт работы по получению и дистрибуции мировых лакшеров брендов косметики и духов
  • отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
  • внимательность к деталям
  • инициативность, активность, коммуникабельность
  • умение работать в команде

Обязанности нового работника:

  • выходить на производителей мировых брендов
  • проводить переговоры о дистрибуции их товаров на Amazon и Shopify
  • исследовать прайс-листы поставщиков товаров и отбирать наиболее конкурентоспособные товары для перепродажи на онлайн площадках (Amazon, Shopify)
  • осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
  • управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков
  • вести коммуникацию с поставщиками и следить за постоянным наличием товара
  • анализировать и изучать продажи на Amazon
  • готовить документацию и заключать договоры с брендами
  • работать в CRM, с Google-таблицами
  • вести отчетность по своей работе

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансийСкриншот (work.ua)

До 150 000 грн в месяц может зарабатывать медиабайер (Media Buyer) в компании, которая "помогает бизнесу в финансовом секторе покупать клиентов по всему миру".

Что обещают:

  • ставку и отличную бонусную сетку
  • команду лучших специалистов в своей области
  • постоянное развитие
  • отсутствие жестких бюрократических рамок и "галерного" гнета
  • полную поддержку любых продуктивных, профессиональных идей, направленных на профессиональный, карьерный и материальный рост специалистов вместе с компанией
  • предоставлением абсолютно всей необходимой инфраструктуры (аккаунты, платежки, софт, приложения, все типы расходников)
  • собственную мощную техническую инфраструктуру (помогает не тратить лишнее время на "ручную" работу)

Требования к кандидату:

  • опыт работы как Media Buyer от двух лет
  • опыт работы в нише Crypto или Gambling – год и более
  • наличие успешных кейсов и готовность подтвердить их статистикой
  • опыт с гео Tier1/Tier2
  • вертикаль Google, FB, TikTok
  • умение генерировать и находить профитные (доходные) связи
  • опыт работы с большими объемами трафика (будет бонусом)

Обязанности нового работника:

  • ведение рекламных кампаний
  • повышение эффективности выполнения поставленных KPI, планов
  • еженедельный отчет по КРИ
  • поиск новых подходов и связь
  • мониторинг и анализ рекламных кампаний
  • планирование, настройка, запуск, А/Б тестирование, оптимизация кампаний, отчетность

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансийСкриншот (work.ua)

До 130 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела аудита холдинга (внутренний аудитор).

Что обещают:

  • интересные амбициозные задачи в крупной компании
  • достойное финансовое вознаграждение
  • комбинированный график
  • официальное трудоустройство
  • оплачиваемый отпуск
  • поддержку в адаптации
  • позитивную атмосферу в коллективе
  • все необходимые ресурсы для работы

Требования к кандидату:

  • опыт работы в руководящей должности в направлении аудита (руководитель отдела аудита, внутренний аудитор)
  • опыт построения системы аудита для компании
  • системность
  • умение отстаивать свою точку зрения
  • скрупулезность
  • честность

Обязанности нового работника:

  • разработка и внедрение эффективной системы внутреннего аудита группы компаний холдинга
  • проведение плановых и внеплановых проверок финансового учета предприятий (в том числе бухгалтерского, налогового, управленческого учета)
  • разработка предложений и мер по устранению выявленных недостатков, минимизации потерь рисков и угроз

Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 &quot;горячих&quot; удаленных вакансий

Скриншот (work.ua)

Популярность удаленной работы

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля вакансий, предлагающих отдаленную работу, выросла, по меньшей мере, вдвое, говорит соучредитель Work.ua Артур Михно.

При этом больше всего вакансий с дистанционной работой размещают в категории "IT, компьютеры, интернет". Здесь же предлагают и самые большие зарплаты.

Количество отзывов на дистанционную работу также выросло вдвое.

Авторы исследования отметили, что наиболее востребована дистанционная работа среди женщин, которые за последние годы откликались на "удаленные" вакансии в среднем на 75% чаще, чем мужчины.

"Еще некоторое время назад было сложно представить, чтобы работодатели решились нанимать кандидатов на дистанционную работу, не говоря уже о конкурентной оплате для таких работников. Но мы живем в чрезвычайные времена больших потрясений и возможностей", - подчеркнул Михно.

По его словам, для многих людей "дистанционка" стала едва ли не единственной возможностью держать бизнес и работать, чтобы развивать экономику страны.

"К тому же работодатели создали еще и достойные финансовые условия, что особенно актуально для тех, кто временно уехал за границу или переехал в сельскую местность", - подытожил эксперт.

Раньше мы рассказывали, кто сегодня в Украине зарабатывает более 50 тысяч .

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