Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 "горячих" удаленных вакансий

Мечтаете работать дома, фактически в пижаме, и зарабатывать при этом десятки тысяч гривен? На самом деле получать большие деньги, не выходя из дома вполне реально. Нужно только найти вакансию, которая подойдет вам.

РБК-Украина (проект Styler) собрало "горячих" вакансий, предлагающих отдаленную работу и заработок более чем в 100 тысяч гривен в месяц.

Удаленные вакансии, обещающие более 100 тысяч

До 380 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам, работая на крупную дистрибьюторскую международную компанию, занимающуюся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.

Что обещают:

удаленный формат работы

высокий уровень дохода

стабильный график работы

официальное трудоустройство

перспективу карьерного роста

бонусы за проделанную работу

Обязанности нового работника:

выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров

исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи

отбор товаров для закупки

осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами

управление поставками и обеспечение соблюдения сроков

коммуникация с поставщиками

контроль постоянного наличия товара

анализ и изучение продаж

подготовка документации и заключение договоров с брендами

работа в CRM, с гугл-таблицами

ведение отчетности собственной работы

Требования к кандидату:

опыт работы с мировыми LUX-брендами

понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками

свободный английский

отличные навыки анализа данных и проведение переговоров

внимательность к деталям

инициативность

умение работать в команде

Скриншот (work.ua)

До 380 000 грн. в месяц также может зарабатывать руководитель проекта (вывод private label на Amazon).

Что обещают:

удаленный формат работы

бонусы за проделанную работу

официальное трудоустройство

стабильный график работы

конкурентную зарплату

Требования к кандидату:

знание специфики работы с платформой Amazon

умение осуществлять поиск товаров

умение считать маржинальность товаров

наличие готовых кейсов

успешный опыт запуска новых проектов

опыт вывода товаров на площадки Amazon

английский – на разговорном уровне

Обязанности нового работника:

разрабатывать стратегию и планы по выводу продуктов private label на Amazon

управлять и отвечать за проект на Amazon по выводу private label на рынок

исследовать рынок для обнаружения потенциальных продуктов private label для перепродажи на онлайн площадках Amazon

искать товары по системе ОА с Китаем

отбирать товары для закупки

предлагать и оформлять собственные бренды

просчитывать маржинальность товаров и анализировать, целесообразно ли заказывать эти товары

проводить переговоры и заключать контракты на лучших условиях для компании

осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами

управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков

анализировать и изучать алгоритмы Amazon

работать в CRM, с гугл-таблицами

вести отчетность по своей работе

Скриншот (work.ua)

До 350 000 грн в месяц может зарабатывать IT-инженер, а именно Middle (Senior) DevOps Engineer.

Что обещают:

гибкий график работы и возможность удаленной работы

официальное трудоустройство в европейской компании

возможность работать над интересными и сложными проектами в творческой среде

конкурентную заработную плату и бонусную программу

дружеский и сотрудничающий коллектив

Требования к кандидату:

опыт работы не менее пяти лет

глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения

опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud

опыт настройки и управления Docker, Kubernetes

знание инструментов Terraform, Ansible.

опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana

навыки в сфере сетевой безопасности

опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).

знание языков Python, Bash для автоматизации задач

опыт в управлении проектами и системами

коммуникабельность, умение работать в команде

Обязанности нового работника:

проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов

автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий

обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом

сотрудничество с разработной командой для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений

мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"

работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости

Скриншот (work.ua)

До 300 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела комплектации в международной компании, занимающейся архитектурой.

Что обещают:

удаленный формат работы

конкурентоспособную зарплату

официальное трудоустройство

бонусы и премии за выполнение показателей

обучение внутри компании

Требования к кандидату:

опыт в сфере дизайна интерьера на аналогичной должности

знание особенностей и ассортимент отделочных материалов, мебели и т.п.

понимание этапов закупки товаров

умение находить общий язык с поставщиками и подрядчиками

готовность к активной работе на результат и воплощение мечтаний в реальность

Обязанности нового работника:

управлять командой отдела комплектации

проводить переговоры и взаимодействовать с клиентами на этапах реализации проекта

составлять бюджеты реализации проектов

контролировать работу над комплектацией объектов согласно дизайн-проекту и заказывать товары у производителя (поставщика)

контролировать этапы производства, доставку и установку всех комплектующих на объекте

контролировать системы оплаты (от заказчика – до поставщика)

проводить переговоры и расширять партнерскую базу поставщиков

постоянно мониторить новинки на рынке

вести отчетность по закупкам и комплектации объекта

вести отчетность по своей работе

Скриншот (work.ua)

До 200 000 грн в месяц может зарабатывать руководитель отдела продаж в компании, производящей маникюрную мебель и вытяжки разных видов и моделей.

Что обещают:

полностью удаленный формат работы

гарантированные ставки и бонусы

реализацию собственных идей

участие в различных мероприятиях

стратегические сессии для развития команды

Требования к кандидату:

опыт в аналогичной должности от одного года

опыт контроля удаленной команды

английский на уровне Intermediate или выше

опыт выстраивания системной работы отдела

опыт проведения собеседований

опыт прописания процессов

Обязанности нового работника:

формировать отдел продаж

контролировать выполнение опережающих показателей

управлять командой

взаимодействовать с другими отделами компании (логистика, маркетинг, производство)

формировать план отдела продаж, делать его декомпозицию по всем направлениям и менеджерам

доработать текущую структуру работы в отделе (этапы соглашений, регламенты, планы, инструкции и др.)

проводить стратегические переговоры с ключевыми клиентами

участвовать в ключевых выставках компании

Скриншот (work.ua)

До 200 000 грн в месяц может зарабатывать РРС-менеджер по маркетингу в канадском стартапе, настраивая рекламу для нужной целевой аудитории на разных площадках.

Что обещают:

возможность присоединиться к молодой и амбициозной команде, работающей над созданием инновационной торговой площадки eCommerce

конкурентную заработную плату

гибкий график работы

возможность работать удаленно

здравомыслие в принятии ключевых решений

поддержку всей команды

инвестиции в успех компании и ее клиентов

работу "с чувством срочности"

открытость к изменениям по мере развития потребностей бизнеса

Требования к кандидату:

более 3 лет опыта в Paid Search (платный поисковый трафик, в результате оплаты контекстной рекламы)

работа в аффилированной отрасли (как бонус)

опыт успешного управления и оптимизации кампаний прямого реагирования на целевые показатели эффективности и объема

опыт работы с Excel и другими инструментами бизнес-аналитики

опыт оптимизации KPI, таких как CPA, CTR и ROAS

определенное понимание поискового арбитража (как бонус)

отличные навыки общения и сотрудничества

иметь страсть решать сложные проблемы и стараться выполнять работу

Обязанности нового работника:

работа над созданием торговой площадки eCommerce

разработка и выполнение стратегии платных рекламных кампаний с целью привлечения новых клиентов и увеличения продаж

владение кампаниями оплаченного поиска в Google, Bing и других каналах PPC

разработка и внедрение стратегии оптимизации кампании SEM посредством тестирования рекламных копий

улучшение показателя качества

управление ключевыми словами

тестирование целевой страницы

анализ и оценка эффективности кампаний

превращение количественных и качественных данных в практические выводы и рекомендации для просмотра стратегии кампании

ведение ежедневных, еженедельных, месячных и квартальных отчетов для управляемых кампаний

интерпретация тенденций

предоставление рекомендаций на основе ROI, CPA, CPC, CTR и ROAS

сотрудничество с командой SEO для определения лучших ключевых фраз для таргетинга в многомерных цифровых маркетинговых кампаниях

Скриншот (work.ua)

До 190 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по продажам недвижимости в компании, специализирующейся на продажах недвижимости для инвестиций, жизни и отдыха в Индонезии.

Что обещают:

работу дистанционно

высокую заработную плату и премиальную систему

полную занятость, стабильный график

прозрачную, понятную, эффективную систему мотивации

прозрачную и понятную структуру компании

современную CRM систему (Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами)

эффективную лидогенерацию (процесс поиска и привлечения потенциальных клиентов)

постоянное обучение за счет компании современным инструментам и техникам продаж

получение рабочих рекомендаций от владельца компании, партнеров и застройщиков

возможность карьерного и финансового роста

Требования к кандидату:

желание работать

оперативность, активность, ответственность

коммуникабельность и позитивное восприятие мира

умение работать на результат

умение эффективно общаться и вести переговоры с клиентами

высокий уровень английского языка (свободный разговорный уровень)

опыт в продажах недвижимости и инвестировании (будет преимуществом)

Обязанности нового работника:

обработка входящих запросов клиентов

работа с теплой и горячей базой клиентов

проведение переговоров, телефонных консультаций и онлайн встреч с потенциальными клиентами

поддержка взаимосвязей с потенциальными и существующими клиентами, обеспечение высокого уровня обслуживания

заключение соглашения и доведение его до конца

сопровождение клиентов на протяжении сотрудничества

соблюдение дедлайнов и слова, данного клиенту

Скриншот (work.ua)

До 160 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам у компании, занимающейся дистрибуцией косметики на Amazon.

Что обещают:

высокий уровень дохода

стабильный график работы

официальное трудоустройство

перспективу карьерного роста

бонусы за проделанную работу

командировки на выставки и показы мировых брендов

Требования к кандидату:

аналогичный опыт работы

владение английским

знание специфики продаж на Amazon

понимание процессов закупки товаров

умение работать с поставщиками

опыт работы по получению и дистрибуции мировых лакшеров брендов косметики и духов

отличные навыки анализа данных и проведение переговоров

внимательность к деталям

инициативность, активность, коммуникабельность

умение работать в команде

Обязанности нового работника:

выходить на производителей мировых брендов

проводить переговоры о дистрибуции их товаров на Amazon и Shopify

исследовать прайс-листы поставщиков товаров и отбирать наиболее конкурентоспособные товары для перепродажи на онлайн площадках (Amazon, Shopify)

осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами

управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков

вести коммуникацию с поставщиками и следить за постоянным наличием товара

анализировать и изучать продажи на Amazon

готовить документацию и заключать договоры с брендами

работать в CRM, с Google-таблицами

вести отчетность по своей работе

Скриншот (work.ua)

До 150 000 грн в месяц может зарабатывать медиабайер (Media Buyer) в компании, которая "помогает бизнесу в финансовом секторе покупать клиентов по всему миру".

Что обещают:

ставку и отличную бонусную сетку

команду лучших специалистов в своей области

постоянное развитие

отсутствие жестких бюрократических рамок и "галерного" гнета

полную поддержку любых продуктивных, профессиональных идей, направленных на профессиональный, карьерный и материальный рост специалистов вместе с компанией

предоставлением абсолютно всей необходимой инфраструктуры (аккаунты, платежки, софт, приложения, все типы расходников)

собственную мощную техническую инфраструктуру (помогает не тратить лишнее время на "ручную" работу)

Требования к кандидату:

опыт работы как Media Buyer от двух лет

опыт работы в нише Crypto или Gambling – год и более

наличие успешных кейсов и готовность подтвердить их статистикой

опыт с гео Tier1/Tier2

вертикаль Google, FB, TikTok

умение генерировать и находить профитные (доходные) связи

опыт работы с большими объемами трафика (будет бонусом)

Обязанности нового работника:

ведение рекламных кампаний

повышение эффективности выполнения поставленных KPI, планов

еженедельный отчет по КРИ

поиск новых подходов и связь

мониторинг и анализ рекламных кампаний

планирование, настройка, запуск, А/Б тестирование, оптимизация кампаний, отчетность

Скриншот (work.ua)

До 130 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела аудита холдинга (внутренний аудитор).

Что обещают:

интересные амбициозные задачи в крупной компании

достойное финансовое вознаграждение

комбинированный график

официальное трудоустройство

оплачиваемый отпуск

поддержку в адаптации

позитивную атмосферу в коллективе

все необходимые ресурсы для работы

Требования к кандидату:

опыт работы в руководящей должности в направлении аудита (руководитель отдела аудита, внутренний аудитор)

опыт построения системы аудита для компании

системность

умение отстаивать свою точку зрения

скрупулезность

честность

Обязанности нового работника:

разработка и внедрение эффективной системы внутреннего аудита группы компаний холдинга

проведение плановых и внеплановых проверок финансового учета предприятий (в том числе бухгалтерского, налогового, управленческого учета)

разработка предложений и мер по устранению выявленных недостатков, минимизации потерь рисков и угроз

Скриншот (work.ua)

Популярность удаленной работы

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля вакансий, предлагающих отдаленную работу, выросла, по меньшей мере, вдвое, говорит соучредитель Work.ua Артур Михно.

При этом больше всего вакансий с дистанционной работой размещают в категории "IT, компьютеры, интернет". Здесь же предлагают и самые большие зарплаты.

Количество отзывов на дистанционную работу также выросло вдвое.

Авторы исследования отметили, что наиболее востребована дистанционная работа среди женщин, которые за последние годы откликались на "удаленные" вакансии в среднем на 75% чаще, чем мужчины.

"Еще некоторое время назад было сложно представить, чтобы работодатели решились нанимать кандидатов на дистанционную работу, не говоря уже о конкурентной оплате для таких работников. Но мы живем в чрезвычайные времена больших потрясений и возможностей", - подчеркнул Михно.

По его словам, для многих людей "дистанционка" стала едва ли не единственной возможностью держать бизнес и работать, чтобы развивать экономику страны.

"К тому же работодатели создали еще и достойные финансовые условия, что особенно актуально для тех, кто временно уехал за границу или переехал в сельскую местность", - подытожил эксперт.