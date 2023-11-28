Зарплата в Украине за последний квартал упала на 1500 гривен, - официальные данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ .

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:

январь – 12 644,98 гривен

февраль – 12 794,11 гривен

март – 13 423,28 гривен

апрель – 13 626,02 гривен

май – 14 109,64 гривен

июнь – 16 012,38 гривен

июль – 13 996,68 гривен

август – 13 778,13 гривен

сентябрь – 14 518,38 гривен.

Данные ПФУ свидетельствуют о том, что за последний год зарплата выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13 387,48 гривен.

Официальный уровень инфляции в сентябре 2023 года составил 7,1%. Таким образом, тенденция к небольшому росту реальной зарплаты сохранилась - она увеличилась чуть более чем на 1%.

Данные ПФУ и данные Госстата

Следует отметить, что данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Прогнозы правительства и НБУ

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинце .

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

По прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной - на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная - на 6,2%.