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"Делаю все возможное". Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам

Суббота 02 марта 2024 21:47
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"Делаю все возможное". Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает постоянными головными болями, рассказала, что начала новое лечение. Однако оно не приносит положительного результата.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Ничто не случается дважды".

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По словам Екатерины, она обратилась за помощью к новому специалисту, врачу аюведы из Индии.

"Настроение сегодня такое паршивое. Еще приехала к специалисту по аюрведе уже в седьмой раз сегодня. Знаете, все врачи так вдохновляются, так хотят помочь, когда я прихожу, говорят, что нам хватит пяти процедур. А когда уже седьмая и должны что-то говорить, а мы никуда не сдвинулись в моей динамике, а они все в непонимании, почему не работает", - поделилась знаменитость.

&quot;Делаю все возможное&quot;. Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам

Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Также она попросила подписчиков не "забрасывать" ее контактами дополнительных специалистов.

"Я с вами делюсь иногда, но не жалуюсь и не нуждаюсь еще в контактах врачей. Я знаю, что очень хотите помочь, но это меня только расшатывает. Сейчас я делаю все возможное, чтобы восстановить собственные способности организма для саморегуляции. Поверьте, у меня лучшие специалисты и супер много опыта", - обратилась к фанам артистка.

&quot;Делаю все возможное&quot;. Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение, и обратилась к фанам

Екатерина Тышкевич рассказала о новом лечении (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Напомним, о серьезном заболевании Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году.

Актриса рассказала, что страдает от постоянной головной боли. Она также отметила, что украинские врачи не могут выявить причину этого состояния.

Актриса вынуждена принимать токсичные препараты, чтобы облегчить боль.

Недавно мы писали об украинских звездах, которые лежали в психбольнице.

Также звезда "Женского квартала" рассказала, как оказалась дома у Бекхэма.

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