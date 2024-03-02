"Роблю все можливе". Тяжкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування, і звернулася до фанів
Акторка Катерина Тишкевич, яка страждає на постійні головні болі, розповіла, що розпочала нове лікування. Однак воно не приносить позитивного результату.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ніщо не трапляється двічі".
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Зі слів Катерини, вона звернулася за допомогою до нового спеціаліста, лікаря аюведи з Індії.
"Настрій сьогодні такий паршивий. Ще приїхала до фахівця з аюрведи вже всьоме сьогодні. Знаєте, всі лікарі так надихаються, так хочуть допомогти, коли я приходжу, кажуть, що нам вистачить п’яти процедур. А коли вже сьома і мають щось казати, а ми нікуди не зрушили у моїй динаміці, а вони всі в нерозумінні, чому не працює", - поділилася знаменитість.
Катерина Тишкевич розповіла про нове лікування (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Також вона попросила підписників не "закидувати" її контактами додаткових спеціалістів.
"Я з вами ділюся іноді, але не жаліюся і не потребую ще контактів лікарів. Я знаю, що дуже хочете допомогти, але це мене тільки розхитує. Зараз я роблю все можливе, щоб відновити власні здатності організму для саморегуляції. Повірте, у мене найкращі фахівці і супер багато досвіду", - звернулася до фанів артистка.
Катерина Тишкевич розповіла про нове лікування (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Нагадаємо, про серйозне захворювання Катерини Тишкевич стало відомо у 2022 році.
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