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"Роблю все можливе". Тяжкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування, і звернулася до фанів

Субота 02 березня 2024 21:47
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"Роблю все можливе". Тяжкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування, і звернулася до фанів Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Катерина Тишкевич, яка страждає на постійні головні болі, розповіла, що розпочала нове лікування. Однак воно не приносить позитивного результату.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ніщо не трапляється двічі".

Деталі

Зі слів Катерини, вона звернулася за допомогою до нового спеціаліста, лікаря аюведи з Індії.

"Настрій сьогодні такий паршивий. Ще приїхала до фахівця з аюрведи вже всьоме сьогодні. Знаєте, всі лікарі так надихаються, так хочуть допомогти, коли я приходжу, кажуть, що нам вистачить п’яти процедур. А коли вже сьома і мають щось казати, а ми нікуди не зрушили у моїй динаміці, а вони всі в нерозумінні, чому не працює", - поділилася знаменитість.

&quot;Роблю все можливе&quot;. Тяжкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування, і звернулася до фанів

Катерина Тишкевич розповіла про нове лікування (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Також вона попросила підписників не "закидувати" її контактами додаткових спеціалістів.

"Я з вами ділюся іноді, але не жаліюся і не потребую ще контактів лікарів. Я знаю, що дуже хочете допомогти, але це мене тільки розхитує. Зараз я роблю все можливе, щоб відновити власні здатності організму для саморегуляції. Повірте, у мене найкращі фахівці і супер багато досвіду", - звернулася до фанів артистка.

&quot;Роблю все можливе&quot;. Тяжкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування, і звернулася до фанів

Катерина Тишкевич розповіла про нове лікування (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Нагадаємо, про серйозне захворювання Катерини Тишкевич стало відомо у 2022 році.

Актриса розповіла, що страждає від постійного головного болю. Вона також зазначила, що українські лікарі не можуть виявити причину цього стану.

Акторка змушена приймати токсичні препарати, щоб полегшити біль.

Нещодавно ми писали про українських зірок, які лежали у психіатричній лікарні.

Також зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як опинилася вдома у Бекхема.

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