Не делайте этого: названы ошибки людей во время путешествия на поезде

Путешествие на поезде может быть волшебным опытом. Вы можете наслаждаться потрясающими видами, проходя через части света. Однако людям следует избегать ошибок, которые они могут делать во время поездок по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Взять в путешествие много багажа

По сравнению с авиаперелетом поездка поездом может быть более расслабляющей. Нужно стараться упаковать багаж как можно более компактно.

Вы можете взять столько, сколько можете перевезти, и нет ограничений по поводу багажа в большинстве поездов. Однако имейте в виду, что вам нужно будет проносить его в поезда и найти место в багажных полках.

Недостаточно пищи

Еще одна распространенная ошибка во время поездки на поезде состоит в том, что в поезде нет достаточного количества пищи для длительного путешествия.

В этих вагонах-ресторанах может очень легко закончиться ваше любимое блюдо.

Нет никаких ограничений, чтобы взять на борт собственную еду и напитки.

Еда с сильным запахом

Важно упаковать достаточно еды для себя, но обязательно подумайте о том, что именно вы планируете есть в поезде.

Можно взять еду с собой, но убедитесь, что она не будет сильно пахнуть.

Вторжение в пространство других пассажиров

Даже если у вас отпуск, то не стоит кричать. Нужно уважать пространство попутчиков и держите свои вещи чуть дальше других людей.

Никогда не кладите сумки и вещи на пустых местах. Все потому, что это может быть чье-то место.

Неуважение к команде

Всегда уважайте команду поезда. Помните, что их работа состоит в том, чтобы безопасно доставить вас к месту назначения, и многие вещи вне их контроля.

Это нормально совершать ошибки, но неприемлемо винить других в том, что вы не ознакомились с деталями своего путешествия.

Путешествие без Power Bank

Вы не всегда можете полагаться на то, что в поездах достаточно рабочих розеток. Поэтому, если вы собираетесь в долгое путешествие, убедитесь, что телефон полностью заряжен и есть способ подзарядить его.

Возьмите Power Bank на случай, если в телефоне низкий заряд батареи, а розеток в поезде нет.

Создание шума

Лучше минимально использовать телефон во время путешествия, чтобы не создавать дискомфорт для всех.

Избегание громких телефонных звонков и внимание к уровню шума способствуют созданию более приятной атмосферы.

Если кто-то мешает вам, обратитесь за помощью к члену экипажа. Они научены разрешать сложные ситуации.