Не робіть цього: названо помилки людей під час подорожі потягом

Подорож поїздом може бути чарівним досвідом. Ви можете насолоджуватися приголомшливими краєвидами, проходячи через частини світу. Однак, людям варто уникати помилок, які вони можуть робити під час поїздок залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Взяти у подорож багато багажу

Порівняно з авіаперельотом, поїздка потягом може бути більш розслаблюючою. Потрібно прагнути упакувати багаж якомога компактніше.

Ви можете взяти стільки, скільки можете перевезти, і немає обмежень щодо багажу в переважній більшості поїздів. Однак, майте на увазі, що вам потрібно буде проносити його в потяги та знайти місце в багажних полицях.

Недостатньо їжі

Ще одна поширена помилка під час подорожі потягом полягає в тому, що в поїзді немає достатньої кількості їжі для тривалої подорожі.

У цих вагонах-ресторанах може дуже легко закінчитися ваша улюблена страва.

Немає жодних обмежень щодо того, щоб взяти на борт власну їжу та напої.

Їжа з сильним запахом

Важливо спакувати достатньо їжі для себе, але обов’язково подумайте про те, що саме ви плануєте їсти в поїзді.

Можна взяти їжу з собою, але впевніться, що вона не буде сильно пахнути.

Вторгнення в простір інших пасажирів

Навіть якщо у вас відпустка, то не варто галасувати. Потрібно поважати простір попутників і тримайте свої речі трохи далі від інших людей.

Ніколи не кладіть свої сумки та речі на порожніх місцях. Все тому, що це може бути чиєсь місце.

Неповага до команди

Завжди поважайте команду поїзда. Пам’ятайте, що їх робота полягає в тому, щоб безпечно доставити вас до місця призначення, і багато речей поза їх контролем.

Це нормально робити помилки, але неприйнятно звинувачувати інших у тому, що ви не ознайомилися з деталями своєї подорожі.

Подорож без Power Bank

Ви не завжди можете покладатися на те, що в потягах є достатньо робочих розеток. Тому, якщо ви збираєтесь у довгу подорож, переконайтеся, що ваш телефон повністю заряджено та є спосіб підзарядити його.

Візьміть Power Bank на випадок, якщо у вашому телефоні низький заряд батареї, а розеток в потязі немає.

Створення шуму

Краще мінімально використовувати свій телефон під час подорожі, щоб не створювати дискомфорт для всіх.

Уникнення гучних телефонних дзвінків і увага до рівня шуму сприяють створенню приємнішої атмосфери.

Якщо хтось заважає вам, то зверніться по допомогу до члена екіпажу. Вони навчені вирішувати складні ситуації.