Делайте это 20 минут в день, чтобы прожить на три года дольше
Простая ежедневная активность может существенно снизить риск преждевременной смерти и улучшить качество жизни. Всего 20 минут ежедневной ходьбы достаточно, чтобы снизить риск болезней и продлить продолжительность жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского исследователя по долголетию Дэна Бюттнера.
Что известно
По словам эксперта, прогулки бесплатны, не требуют больших усилий и могут иметь большое влияние на долголетие.
В частности, люди, которые ведут сидячий образ жизни, могут увеличить свою жизнь на годы, если просто начнут ходить всего 20 минут в день.
Быстрая ходьба может помочь укрепить выносливость и сжечь лишние калории.
"Нет никаких таблеток и добавок, которые могли бы увеличить продолжительность жизни. Но есть одна простая вещь, которую люди могут сделать, чтобы получить еще три года, а именно достигать всего 20 минут ходьбы в день. Именно это добавляет три года к вашей ожидаемой продолжительности жизни. Три года!" - добавил исследователь.
Сколько калорий сжигает ходьба?
Доктор Тимоти Бернетт, преподаватель кинезиологии в Каскадном университете штата Орегон, говорит, что в среднем человек сжигает 100 калорий за 1,5 км. Это означает, что ходьба в неторопливом темпе 20 минут сжигает пять калорий в минуту, то есть 100 калорий за 20 минут ходьбы.
Кроме того, что ходьба удобна, бесплатна и легка для большинства из нас, исследователи обнаружили ряд преимуществ для здоровья.
Исследование показало, что ходьба может понижать желание съесть сладкого. Даже в стрессовых ситуациях работники съедают лишь половину шоколада, чем обычно, после 15-минутной прогулки.
Тогда как исследование Американского онкологического общества, которое сосредотачивалось на ходьбе, показало, что женщины, которые ходили семь или более часов в неделю, имели на 14% меньший риск рака молочной железы, чем те, кто ходил 3 часа или меньше в неделю.
Ходьба также уменьшает боль в суставах. Она защищает суставы, особенно коленные и тазобедренные, которые наиболее уязвимы к остеоартриту, смазывая их и укрепляя мышцы, которые их поддерживают.
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