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Умер известный украинский детский писатель Юрий Никитинский

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Среда 28 июня 2023 12:24
Умер известный украинский детский писатель Юрий Никитинский Юрий Никитинский умер на 53-м году жизни (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На 53-м году жизни скончался известный детский писатель Юрий Никитинский. Он был неоднократным призером и дипломантом литературных премий и конкурсов. Юрий стал одним из самых любимых авторов украинских малышей. Но его знали и далеко за пределами нашей страны - его трилогию издали в Китае и сказки переводили на шведский язык.

О смерти автора стало известно с его страницы Facebook.

Что известно о Юрии Никитинском

"Юрий писал остроумно и смело, порой пробовал шутить на грани дозволенного, он не боялся экспериментировать в письме и таким образом создал самые смешные свои книги. В последние годы в разных издательствах вышли замечательные украиноязычные книги Никитинского - "Вовчик, який осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" и другие. Это невосполнимая потеря для украинской детской литературы", - прокомментировал смерть автора пространство детской книги "БараБука".

Также они отмечают, что Юрий сумел стать одним из самых любимых, самых "живых" детских писателей Украины. Юрия любили читатели и критики.

Автор родился в 1970 году в Ашхабаде, Туркменистане. С 1984 жил в Киеве. Начал публиковаться с 1990 года. Работал в детской периодике, в частности, редактором отдела молодежных проблем в журнале "Одноклассник". Выдавал книги в Украине и России, участвовал в создании детских телепередач.

Умер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийЮрий начал публиковаться еще в 1990 году (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Творческое наследие автора

Писатель не раз рассказывал, что его первые книги увидели мир благодаря случайности. Судьбоносной для него стала встреча с классиком украинской детской литературы Анатолием Костецким. Именно благодаря ему в "Барвінку" впервые опубликовали произведения Юрия.

Именно Костецкий настаивал на том, чтобы Никитинсткий взялся за большие прозаические формы. Так появился сборник остроумных историй "Осторожно, пингвины!".

А благодаря случайной встрече Юрия со шведским писателем Пером Нильссоном, появился перевод сказки "История с Драконом" шведским языком.

Умер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийЮрий стал одним из самых любимых детских писателей (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Трилогию Никитинского "Таємниця викраденого горщика", "Таємниця старої пекарні", "Таємниця фальшивої монети" выдали в Китае.

В 2019 году книга "Вовчик, який осідлав бомбу" вошла в 30 лучших детских, подростковых и семейных изданий по версии "БараБуки", а книга "Апокаліпсис: 40 правил виживання" оказалась среди победителей этого рейтинга 2021 года.

О причине смерти Никитинского пока не сообщают.

Умер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий НикитинскийУмер известный украинский детский писатель Юрий Никитинский Произведения Юрия переводили на шведский язык и выдавали в Китае (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

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