Левандовский может стать лучшим голеадором ЛЧ всех времен: что нужно, чтобы вытеснить Месси и Роналду

Отметим, сейчас поляк в рамках Лиги чемпионов имеет 103 забитых голов. В таблице голеадоров его обгоняют только легендарные Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129 голов). Однако, ни португалец, ни аргентинец уже не выступают в Европе, а значит не могут улучшить свой результат по забитым голам в самом престижном клубном турнире континента.

Левандовский же находится на пике в "Барселоне" и с каждым матчем сине-гранатовых имеет возможность приблизиться к двум обладателям "Золотых мячей".

Таким образом, 36-летний нападающий "сине-гранатовых" должен забить еще 27 голов, чтобы перегнать в этом топе Лео Месси и 38 мячей, чтобы возглавить список бомбардиров ЛЧ.

Интересный факт: Левандовски забил 80 голов в Лиге чемпионов всего за 100 матчей, тогда как Месси для этого понадобилось 102 игры, а Роналду - 116.

Стоит добавить, что сейчас "Барселона" прекрасно выступает в Лиге чемпионов. Подопечные Флика на этапе Лиги заняли второе место, уступив лишь "Ливерпулю". Сам же Роберт в этом сезоне уже успел 9 раз поставить свой автограф в воротах соперников.

Кстати, украинец Андрей Шевченко занимает в выше указанном рейтинге 12 место. В его активе 48 голов.

Полный список лучших бомбардиров ЛЧ по состоянию на сегодня выглядит следующим образом: