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Левандовський може стати кращим голеадором ЛЧ всіх часів: що треба, аби витіснити Мессі і Роналду

Роберт Левандовський уже забив понад 100 голів в Лізі чемпіонів (фото: facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Styler Editor 4

Польський нападник каталонської "Барселони" Роберт Левандовський наразі перебуває у топ-3 кращих голеадорів в історії Лізі чемпіонів. Нині футболіст лишився єдиним з трійки найкращих, хто продовжує грати в турнірі і має хороші шанси стати першим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Зазначимо, наразі поляк рамках Ліги чемпіонів має 103 забитих голів. У таблиці голеадорів його обганяють лише легендарні Кріштіану Роналду (140 голів) та Ліонель Мессі (129 голів). Проте, ані португалець, ані аргентинець вже не виступають у Європі, а значить не можуть покращити свій результат по забитих голах в найпрестижнішому клубному турнірі континенту.

Левандовський же знаходиться на піку в "Барселоні" і з кожним матчем синьо-гранатових має можливість наблизитися до двох володарів "Золотих м'ячів".

Таким чином, 36-річний нападник "синьо-гранатових" має забити ще 27 голів, щоб перегнати у цьому топі Лео Мессі та 38 м'ячів, аби очолити список бомбардирів ЛЧ. 

Цікавий факт: Левандовскі забив 80 голів у Лізі чемпіонів лише за 100 матчів, тоді як Мессі для цього знадобилося 102 гри, а Роналду - 116.

Варто додати, що нині "Барселона" чудово виступає в Лізі чемпіонів. Підопічні Фліка на етапі Ліги посіли друге місце, поступившись лише "Ліверпулю". Сам же Роберт у цьому сезоні вже встиг 9 разів поставити свій автограф у воротах суперників.

До речі, українець Андрій Шевченко посідає у вище вказаному рейтингу 12 місце. В його активі 48 голів.

Повний список найкращих бомбардирів ЛЧ станом на сьогодні виглядає наступним чином:

  • Кріштіану Роналду - 141 гол
  • Ліонель Мессі - 129 голів
  • Роберт Левандовскі - 103 голи
  • Карім Бензема - 90 голів
  • Рауль Гонсалес - 71 гол
  • Рууд ван Ністельрой - 60 голів
  • Томас Мюллер - 56 голів
  • Кіліан Мбаппе - 55 голів
  • Тьєррі Анрі - 50 голів
  • Ерлінг Голанд - 49 голів
  • Златан Ібрагімович - 48 голів
  • Андрій Шевченко - 48 голів
  • Мохамед Салах - 47 голів
  • Філіппо Індзагі - 46 голів

Раніше ми писали, що визначилися усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також читайте про те, кого Суперкомп'ютер назвав переможцем цьогорічного турніру.

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Футбол