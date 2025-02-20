Левандовський може стати кращим голеадором ЛЧ всіх часів: що треба, аби витіснити Мессі і Роналду

Зазначимо, наразі поляк рамках Ліги чемпіонів має 103 забитих голів. У таблиці голеадорів його обганяють лише легендарні Кріштіану Роналду (140 голів) та Ліонель Мессі (129 голів). Проте, ані португалець, ані аргентинець вже не виступають у Європі, а значить не можуть покращити свій результат по забитих голах в найпрестижнішому клубному турнірі континенту.

Левандовський же знаходиться на піку в "Барселоні" і з кожним матчем синьо-гранатових має можливість наблизитися до двох володарів "Золотих м'ячів".

Таким чином, 36-річний нападник "синьо-гранатових" має забити ще 27 голів, щоб перегнати у цьому топі Лео Мессі та 38 м'ячів, аби очолити список бомбардирів ЛЧ.

Цікавий факт: Левандовскі забив 80 голів у Лізі чемпіонів лише за 100 матчів, тоді як Мессі для цього знадобилося 102 гри, а Роналду - 116.

Варто додати, що нині "Барселона" чудово виступає в Лізі чемпіонів. Підопічні Фліка на етапі Ліги посіли друге місце, поступившись лише "Ліверпулю". Сам же Роберт у цьому сезоні вже встиг 9 разів поставити свій автограф у воротах суперників.

До речі, українець Андрій Шевченко посідає у вище вказаному рейтингу 12 місце. В його активі 48 голів.

Повний список найкращих бомбардирів ЛЧ станом на сьогодні виглядає наступним чином: