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Роберт Дауні-молодший звернувся до українців і згадав про борщ (відео)

STYLERПерсони    04.12.2019 - 19:27
Роберт Дауні-молодший звернувся до українців і згадав про борщ (відео)
Роберт Дауні-молодший звернувся до українців (Кадр з фільму "Месники")

Роберт Дауні-молодший вирішив прорекламувати українцям свій новий фільм

Роберт Дауні-молодший звернувся до українців і анонсував вихід нового фільму з його участю під назвою "Доктор Дуліттл". Також він попросив всіх жителів нашої країни відвідати прем'єру цієї кінокартини. У відеоролику голлівудський актор повідомив, що якась Ольга готує не дуже добрий борщ.

Американська комедія стартує в українському прокаті з 9 січня 2020 року. Режисером фільму виступив Стівен Гейган.

У новій комедійній стрічці тварин озвучують Емма Томпсон (папуга), Крейг Робінсон (миша), Рейф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Маріон Котійяр (лисиця), Октавія Спенсер (качка), Кумейл Нанджиани (страус), Рамі Малек (горила), Джон Сіна (білий ведмідь), Кармен Эджого (левиця) і Френсіс де ла Тур (гінко-ширяюча)

Також у фільмі "засвітилися" такі відомі актори, як Антоніо Бандерас, Майкл Шин і Джим Бродбент.

Нагадаємо, фільм заснований на популярній у 20-ті роки ХХ століття серії дитячих книг Х'ю Лофтинга про ветеринара Дулиттла, який міг розуміти мову тварин і спокійно з ними спілкуватися.

Роберт Дауні-молодший звернувся до українців (YouTube)

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