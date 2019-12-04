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Роберт Дауни-младший обратился к украинцам и вспомнил о борще (видео)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 19:27
Роберт Дауни-младший обратился к украинцам и вспомнил о борще (видео)
Роберт Дауни-младший обратился к украинцам (Кадр из фильма "Мстители")

Роберт Дауни-младший решил прорекламировать украинцам свой новый фильм

Роберт Дауни-младший обратился к украинцам и анонсировал выход нового фильма с его участием под названием "Доктор Дулиттл". Также он попросил всех жителей нашей страны посетить премьеру этой кинокартины. В видеоролике голливудский актер сообщил, что некая Ольга готовит не очень хороший борщ.

Американская комедия стартует в украинском прокате с 9 января 2020 года. Режиссером фильма выступил Стивен Гейган.

В новой комедийной картине говорящих животных озвучивают Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинко-парящая).

Также в фильме "засветились" такие известные актеры, как Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы ХХ века серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Дулиттле, который мог понимать язык животных и спокойно с ними общаться.

Роберт Дауни-младший обратился к украинцам (YouTube)

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Новости Украины Роберт Дауни-младший
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