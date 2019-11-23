Помер легендарний американський актор: фільми з ним бачили всі

Помер актор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Легендарний актор Майкл Джей Поллард помер на 81-му році життя

Відомий голлівудський актор Майкл Джей Поллард, який зіграв у фільмі "Бонні і Клайд", помер в Лос-Анджелесі у віці 80 років. Смерть наступила в результаті раптової зупинки серця. Незадовго до кончини Поллард був госпіталізований в медичний центр ім. Рональда Рейгана. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на слова кінорежисера Роба Зомбі.

"Я завжди любив його роботу і його дійсно унікальну присутність на екрані. Він був одним з перших акторів, яких я знав", - написав Роб Зомбі.

За свою довгу кар'єру актор зіграв у кіно кілька десятків ролей. Всесвітню популярність йому принесла кримінальна драма "Бонні і Клайд".

Майкл Джон Поллард народився 30 травня 1939 року в штаті Нью-Джерсі. Його батьки були поляками. Їм вдалося дати сину освіту. Навчання акторської майстерності Майкл проходив у Нью-Йорку.

Вперше на екрані він з'явився в 1959 році в популярному телесеріалі "Альфред Хічкок представляє", де зіграв невелику роль в одному з епізодів. Через три роки режисер Мартін Рітт зняв Майкла в художньому фільмі. Це була картина "Пригоди молодика".

Але успіх до нього як до актора прийшов тільки через 10 років. У 1972 році на екрани вийшла драма "Бонні і Клайд" Артура Пенна. Головні ролі в цій картині, яка набула статусу культової, виконали Уоррен Бітті і Фей Данауей. Але глядачі і критики також відзначили блискучу гру акторів другого плану. В їх числі були Майкл Джей Поллард, Джин Хекмен і Естель Парсонс. Всі п'ятеро були номіновані на "Оскар", але премія дісталася тільки Парсонс. Поллард також номінувався на "Золотий глобус" і BAFTA, які отримав як найкращий дебютант.

Майкл Джей Поллард (кадр з фільму "Бонні і Клайд")

Після цього він був приречений грати характерні ролі другого плану. Лише одного разу Полларду дісталася головна роль — у вестерні "Маленький брудний Біллі" він зіграв легендарного бандита Біллі Кідда.

Серед найбільш популярних фільмів, у яких зіграв Поллард, - "Чотири вершники Апокаліпсису", "Малюк Фаусс і Великий Хелсі", "Мелвін і Говард", "Роксани", "Американська готика", "Нова різдвяна історія", "Танго і Кеш", "Дік Трейсі", "Частка секунди", "Будинок 1000 трупів".

Нагадаємо, що раніше помер легендарний продюсер "Хрещеного батька" і "Великого Гетсбі".