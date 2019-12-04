Валдіс Пельш екстрено госпіталізований через сильний біль в грудях

Валдіс Пельш госпіталізований в Москві (Колаж РБК-Україна)

Валдіса Пельша госпіталізували в лікарню з болем у грудях

Відомий тележурналіст і ведучий Валдіс Пельш був екстрено госпіталізований в Москві в одну з місцевих клінік. Про це повідомляється в Telegram-каналі 112. Як зазначається, у Пельша виникли болі в грудях.

Валдіс Пельш почав відчувати тиснуючі болі в грудній клітці після фізичного навантаження і злякавшись, що це може бути сигналом про проблеми з серцем, він був негайно госпіталізований в одну з клінік. На даний момент телеведучий проходить комплексне обстеження, і лікарі встановлюють причини болю, щоб визначити необхідний курс лікування.

Валдіс Пельш (facebook.com/pelshtv)

Проте сам Валдіс Пельш заявив у коментарі для журналістів, що відправився в медичний заклад не негайно, а для проведення планового обстеження і навіть повідомив, що на даний момент знаходиться в інституті хірургії імені Вишневського.

Телеведучий зазначив, що після проведення обстеження, лікарі пообіцяли вже ввечері відпустити його додому.

Варто відзначити, що це не перша госпіталізація Валдіса Пельша з підозрою на перебої в роботі серця. У 2018 році медики діагностували у нього порушення серцевого ритму.

52-річний Валдіс Пельш – відомий радянський і російський телеведучий, телепродюсер, режисер телебачення, актор театру і кіно, музикант, один із засновників групи "Несчастный случай". Найбільшу популярність Пельш отримав як телеведучий таких проектів як "Вгадай мелодію", "Розіграш", "Золотий грамофон".