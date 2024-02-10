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Разница колоссальная. Как в Украине и Израиле реагируют на воздушную тревогу

Люди в Израиле более послушны во время ракетных атак (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Война в Израиле продолжается достаточно давно, поэтому местные жители в любой момент готовы к ракетным ударам или эскалации. Несмотря на то, что в Украине обстрел также может начаться в любой момент, реакции местных жителей на это совершенно разные.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала израильская психология Жанна Якиревич.

Как в Израиле и Украине реагируют на воздушную тревогу

По словам Жанны, люди в Израиле очень послушные. Она отмечает, что в последнее время еще больше, чем раньше. 

"Люди заходят в бомбоубежища. Если их нет, то в места, которые могут защитить: коридоры, помещения с двумя стенами и т.д., и люди ждут минимум 10 минут после того, как сработала ПВО", - рассказывает специалист.

Израильтянам также постоянно напоминают о правилах безопасности в случае обстрела. Если вы оказались на улице или в дороге, нужно выйти из машины и отдалиться от нее на несколько метров, лечь на пол, накрыть голову или спрятаться в ближайшем здании.

Люди в Израиле более послушны во время ракетных атак (фото: Getty Images)

Жанна сравнивает, что реакция на воздушную тревогу в Украине кардинально другая.

"К сожалению, то, что я слышу от своих друзей из Украины, то здесь люди прячутся гораздо меньше. От друзей я часто слышу: "Да, ночью была тревога. Я даже с кровати не встала". Это настораживает. Однако важно знать о безопасных местах в каждом доме", - говорит Жанна.

Как местные воспринимают нестабильную обстановку

"Я помню свою реакцию, когда начался обстрел 7 сентября. Он начался в шесть часов утра, за день до этого я вернулась из-за границы. Окей, обстрел", - вспоминает психолог.

По ее мнению, уверенности в завтрашнем дне жителям Израиля добавляет достаточное количество ПВО и маленькие

Ранее мы рассказывали, позволит ли новый закон выпускать мужчин за границу для сопровождения родственников с инвалидностью.

Также адвокат сказал, чего ждать мужчинам, которые сбежали из Украины.

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Израиль