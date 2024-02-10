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Різниця колосальна. Як в Україні та Ізраїлі реагують на повітряну тривогу

Люди в Ізраїлі більш “слухняні” під час ракетних атак (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Війна в Ізраїлі триває досить давно, тому місцеві мешканці будь-якої миті готові до ракетних ударів чи ескалації. Попри те, що в Україні обстріл також може початися будь-коли, реакції місцевих мешканців на це абсолютно різні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла ізраїльська психологиня Жанна Якіревич.

Як в Ізраїлі та Україні реагують на повітряну тривогу

За словами Жанни, люди в Ізраїлі дуже слухняні. Вона наголошує, що останнім часом ще більше, ніж раніше. 

“Люди заходять у бомбосховища. Якщо їх немає, то в місця, які можуть захистити: коридори, приміщення з двома стінами тощо, і люди чекають мінімум 10 хвилин після того, як спрацювала ППО”, - розповідає фахівчиня.

Ізраїльтянам також постійно нагадують про правила безпеки у випадку обстрілу. Якщо ви опинилися на вулиці чи в дорозі, потрібно вийти з машини й віддалитися від неї на кілька метрів, лягти на підлогу, накрити голову чи сховатися в найближчій будівлі.

Люди в Ізраїлі більш “слухняні” під час ракетних атак (фото: Getty Images)

Жанна порівнює, що реакція на повітряну тривогу в Україні кардинально інша.

“На жаль, те, що я чую від своїх друзів з України, то тут люди ховаються набагато менше. Від друзів я часто чую: "Так, вночі була тривога. Я навіть з ліжка не встала". Це насторожує. Проте важливо знати про безпечні місця в кожному домі”, - каже Жанна.

Як місцеві сприймають нестабільну обстановку

“Я пам'ятаю свою реакцію, коли розпочався обстріл 7 вересня. Він почався о шостій годині ранку, за день до цього я повернулася з-за кордону. Окей, обстріл”, - пригадує психологиня.

На її думку, впевненості в завтрашньому дні мешканцям Ізраїлю додає достатня кількість ППО та маленькі

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Ізраїль