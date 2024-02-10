Психолог из Израиля Жанна Якиревич: Быть в армии Израиля - это престижно

О психологической помощи и военно-патриотическом воспитании в Израиле, украинских врачах во время войны, системе помощи израильским военным и моральном состоянии в период длительной войны в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказала израильский психолог Жанна Якиревич.

В интервью РБК-Украина Жанна Якиревич рассказала о моральном состоянии и менталитете израильтян в период постоянной войны, восприятии боевых действий в Израиле и Украине, военно-патриотическом воспитании детей в Израиле, психологической помощи военным от Минобороны и проблемах в психологической сфере в Украине.

Психолог Жанна Якиревич получила образование в области психиатрии, проходила клинические программы и стажировки в лучших больницах Израиля. В настоящее время специалист входит в состав Израильского союза психиатрии и Международной ассоциации аналитической психологии.

С 1948 Израиль находится в состоянии перманентной войны, в Украине война длится с 2014 года. Нации обеих стран ежесекундно готовы к обстрелу или эскалации не только в боевом смысле, но и морально.

– Израиль довольно давно находится в вооруженном конфликте с палестинцами. Как в такое время чувствуют себя израильтяне? Что дает стимул не опускать руки?

– Я думаю, что и Украину, и Израиль можно назвать странами посттравматического синдрома. Несмотря на то, что полномасштабное вторжение в Украине идет два года, война продолжается с 2014 года. И я думаю, что до этого, может быть, была скрытая политическая и экономическая война. Украина хочет бороться за свой путь.

У Израиля также есть очень особенное и конфликтное место на Ближнем Востоке. С одной стороны, строение государства Израиля создано на травме Холокоста. С первого дня есть военные политические конфликты из-за того, что Израиль хочет существовать.

Происходящее на протяжении многих лет влияет на само население. Это передается по ДНК от поколения к поколению. Иногда это можно воспринять как некую воинственность, но сейчас ситуация немного отличается.

Людей, страдающих ПТСР и острым ПТСР, с каждым днем становится все больше и больше. В истории Израиля посттравма проходила метаморфозу в течение этих лет. Люди, приехавшие в Израиль, а затем Палестину, сначала не рассказывали, откуда они и что пережили.

Я думаю, что только в последние годы проблема посттравмы получила внимание со стороны служб здравоохранения, обороны, чтобы создать определенную структуру. Она помогает военным, пережившим травму, гражданским также.

Министерство обороны финансирует большие проекты для пострадавших на войне, для ветеранов. Министерство здравоохранения также уделяет внимание. Кроме того, в Израиле возникли организации, работающие на основе пожертвований. У нас есть одна организация, которую основали ветераны 19730-го года. В том числе летчики, которые были в плену.

– Обострение конфликта может произойти в любой момент. Как местные воспринимают это морально?

– Многие из нас живут в определенном возражении. Я помню свою реакцию, когда начался обстрел 7 сентября. Он начался в шесть часов утра, за день до этого я вернулась из-за границы.

Окей, обстрел. Я думаю, что мы можем доверять нашим системам ПВО и то, что у нас есть маленькие бомбоубежища в каждом доме, придает уверенности.

Возражение понемногу распадается, когда обстрелы учащаются. Когда вы находитесь вне дома или на работе, а, например, в дороге, это вызывает мощную волну тревоги вплоть до панических атак.

Люди начинают лишний раз не выходить на улицу. Такое поведение в конечном счете очень ограничивает. Это влияет на настроение и работоспособность, создает определенный фон грусти, злобы и подавленности.

В Израиле сдержанно относятся к обстрелам, поскольку уверены в системах ПВО и бомбоубежищах в домах и на улицах (фото: Getty Images)

– Как в Израиле и Украине реагируют на воздушную тревогу? В чем разница?

– Люди очень послушны. Причем возможно в последнее время еще более послушные и ответственные. Люди заходят в бомбоубежища. Если их нет, то в места, которые могут защитить: коридоры, помещения с двумя стенами и т. д, и люди ждут минимум 10 минут после того, как сработало ПВО.

Нам также постоянно напоминают несколько правил, что делать в случае обстрела. Нужно выйти и отдалиться от машины на несколько метров, лягте на пол, накройте голову или попытайтесь спрятаться в ближайшем здании.

К сожалению, то, что я слышу от своих друзей из Украины, здесь люди прячутся гораздо меньше. Во-первых, думаю, что до 24 февраля в Украине никто не думал, что большая война может вернуться. Бомбоубежища были заброшены.

Но от друзей я часто слышу: "Да, ночью была тревога. Я даже с кровати не встала". Это настораживает.

Однако важно знать о безопасных местах в каждом доме.

– Как в Израиле воспитывают детей в учебных заведениях? Рассказывают ли им о возможных боевых действиях, дают военную подготовку?

– В Израиле существует убеждение, что быть в армии - это престижно. Это передают младшим поколениям. Определенная подготовка или первая медицинская помощь могут быть в старших классах.

Но каждый ребенок знает, что в 18 лет он получает повестку. И девочки, и мальчики знают, что в 18 лет их призовут в армию.

Армия - это очень разноплановая структура. Многие видят в этом не обузу, а перспективу. Они могут получить определенные навыки, образование, которые могут служить им всю жизнь.

Я вам расскажу историю своей знакомой, она воспитывает сына. Подруга из Казахстана приехала их навестить и привезла детям пистолеты. Проходила израильтянка и сказала: "А зачем вы даете им это? У них еще будет на это время".

Политика того, что служить в армии престижно, более верна идеологически. В любом случае, так происходит в Израиле.

– Пользуются ли израильтяне психологической помощью? Если да, то с какими запросами обращаются?

– Да. Запросы можно разделить на две категории: все, что связано с войной (хотя здесь больше обращаются в Минобороны); обычные проблемы мирного населения.

В проекте "Фрида" мы хотим донести мысль, что люди говорят телом. Сейчас это все больше увлекает нас, и мы понимаем, что это правильно. Потому что человек находится в состоянии выживания, и ему не до душевных проблем. Тем более что они могут вызвать критику от окружающих.

Также в Израиле люди могут приходить с нарушениями сна, депрессивным настроением, тревожными расстройствами. В основном жалобы направлены на клинические проявления стрессовых расстройств.

Что касается детей, приводят с расстройствами поведения. Например, ребенок начал мочиться или хуже вести себя в школе.

– Какую психологическую помощь оказывают военным?

– Есть целые комплексы. Во-первых, прежде чем призывник начинает службу, есть ряд обследований, которые он проходит. То есть людей с потенциальными отклонениями или проблемами "отсеивают" заранее.

В процессе прохождения службы призывник и солдат может получить психологическую помощь, потому что специалисты находятся на местах.

В дальнейшем, если человека признают пострадавшим от войны, то Минобороны выдает пенсию и оплачивает все необходимое лечение, обследование, реабилитацию и т. д.

Они могут получить помощь у частных специалистов, и Министерство обороны заплатит за это тоже.

Израильские дети знают, что служить в армии их страны - это престиж, а не бремя (фото: Getty Images)

– Какие проблемы вы наблюдаете в Украине в сфере психологической помощи?

– Мое знакомство с Украиной началось с организации "Фрида", а именно с выездов с врачами в горячие точки и деоккупированные территории. Я думаю, что людям сложно говорить о своих проблемах. Они пытаются выжить и беспокоятся о повседневных проблемах. Им не до душевного здоровья.

С другой стороны, насколько я понимаю, система здравоохранения в Украине централизована. Есть большие больницы и мало амбулаторий или мобильных служб, чтобы оказать помощь на промежуточных стадиях. Этого мало, а на периферии - еще меньше.

Кроме того, я обратила внимание, что психологическое образование очень неоднородное. В Израиле это построено несколько по-другому.

Люди, имеющие статус психолога, разделены по степеням. И это отдельные направления, не часть медицинского вуза. У них есть определенные клинические программы, где нужно определенное время проработать. Только после этого они могут практиковать и называть себя психологами.

В Украине это очень разрозненно, поэтому сложно понять и подобрать специалистов. Я уверена, что в Украине очень много достойных людей, которых мы еще не нашли. Эти люди нам очень нужны во "Фриде".

То, что мы хотим создать, - это инновационная система. До этого времени мы оказывали людям помощь там, где ее вообще нет. Сейчас мы хотим сделать проект, который позволит нам оказывать психологическую помощь на местах, а в дальнейшем - мониторинг.

Мы хотим сделать эту услугу проактивной, то есть придем к этим людям, мы им позвоним. Мы хотим, чтобы к нам в команду приходили люди с образованием, но в большинстве своем - люди, которые верят в такой подход.

Такая модель может изменить психиатрическую службу в Украине. Хотя может быть, это слишком грандиозно.

Посттравма также поднимает и другие проблемы, которые не так сильно мучили человека. Паттерн "держать все в себе" уже не работает. И он не должен работать.

Украинско-израильская миссия "Фрида" помогает жителям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины (фото: instagram.com/frida_ukraine)

– Какие еще паттерны сегодня не работают?

– Избегать людей, придерживаться одиночества.

Паттерн жертвы тоже не работает. В Израиле он также довольно популярен. "Я жертва, мне все должны, а почему я должен это делать?" Это очень неэффективно для человека, потому что он сам и страдает.

Часто наше воспитание основано на негативных стимулах. "Ты недостаточно хорош, оценки не столь высоки". Нехорошие стимулы не дают работать над собой, люди напротив скрывают свои ошибки. Если мы скрываем, то мы не можем их изменить.

– Что общего между украинцами и израильтянами?

– Украинцы - очень душевный народ. Я думаю, они очень хотят учиться. Я встретила очень много доброжелательности. Например, о том, как люди говорят о своих пациентах.

Я думаю, что есть очень много боли. И это то, в чем мы похожи. Врачи - это люди, от которых ожидают тотальной компетентности, а им самим некуда уйти.

Во "Фриде" мы всегда учим врачей делать дебрифинг (получение информации с учетом контекста; отчетность о показателях эффективности и/или возможностях для дальнейшего изучения результатов события - ред.) То есть мы тоже люди, у нас есть право на ошибку.

Такую систему мы хотим вводить после каждого выезда, чтобы понять, что было хорошо, а что можно изменить в следующий раз.

В медицинских университетах Израиля есть психологическое сопровождение студентов от первого до шестого курса. Это как бы такое пространство, где они могут обсудить трудности. На работе эти студенты могут требовать соответствующего отношения.

Если на новом месте работы на начинающего врача будут повышать голос, он закроется в себе, станет сухим. Однако не наказание за ошибку, а обсуждение приведет к улучшению результатов. Такое же отношение к врачам во "Фриде".

– Что вы советуете своим пациентам для снижения тревоги и успокоения? Каких знаний их учите?

– Говорить о том, что вас беспокоит. Это легитимно. Нельзя за это осуждать. Если человек не хочет, значит ему неправильно задали вопрос. Или просто расскажите, что у вас на душе.

Важно дать человеку несколько опций, и пусть он делает выбор. Нужно найти этот правильный подход, начните с чего-нибудь.

Если охватывает паника, то есть конкретный и глубокий подход. Это важно. Конкретный поможет успокоиться в данный момент, здесь и сейчас.

Для начала нужно найти более или менее безопасное место. Все техники универсальны. Для того чтобы вернуться в прежнее состояние, нужно вернуться в тело.

Здесь вариация может быть широкой. Есть дыхание 3-5-7. То есть вы за три секунды делаете вдох, на пять - задерживаете воздух, за семь - выдыхаете. Это усиливает физические ощущения. В дальнейшем можно практиковать медитацию, релаксацию. Пока идет война, нельзя об этом забывать. Каждый находит для себя что-нибудь самостоятельно.

Если рядом с вами другого человека охватывает паника, используйте модель "Действуй". Этому человеку важно вернуть чувство контроля и собственной пользы.

К примеру, начинается обстрел. Кто-то один раздает каждому задачи. Когда у человека есть задача, это изменяет его восприятие ситуации. Если можно раздать маленькие, конкретные, не сильно интеллектуальные задачи, это может помочь.

Психолог Жанна Якиревич с командой в Украине (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Если бы сейчас перед вами стояли украинцы и израильтяне, чтобы вы сказали им?

– Думаю, что это банально, но я бы сказала: "Обними того, кто стоит рядом". Это тот невербальный язык, который помогает нам. И чем больше, тем лучше.