Самые главные праздники в 2025 году: когда будем праздновать Сретение, Пасху и Троицу

В Украине с уважением относятся к каждому празднику и готовятся к его проведению. И это касается не только церковных праздников, но и светских и государственных. В этом году дополнительных выходных на праздники не предвидится, поскольку в стране продолжается военное положение.

Какие церковные, государственные и светские праздники украинцы будут отмечать в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).