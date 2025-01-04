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Самые главные праздники в 2025 году: когда будем праздновать Сретение, Пасху и Троицу

Суббота 04 января 2025 11:40
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Самые главные праздники в 2025 году: когда будем праздновать Сретение, Пасху и Троицу Календарь самых главных праздников в 2025 году (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с уважением относятся к каждому празднику и готовятся к его проведению. И это касается не только церковных праздников, но и светских и государственных. В этом году дополнительных выходных на праздники не предвидится, поскольку в стране продолжается военное положение.

Какие церковные, государственные и светские праздники украинцы будут отмечать в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Главные праздники в 2025 году

Январь

1 января - Новый год

Февраль

24 февраля - 2 марта - Масленица (Сырная неделя)

2 февраля - Сретение Господне

Март

8 марта - Международный женский день

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы

Апрель

13 апреля - Вербное воскресенье

20 апреля - Пасха

29 апреля - Вознесение Господне

Май

1 мая - День труда

8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов

Июнь

8 июня - Троица

28 июня - День Конституции Украины

29 июня - Святых апостолов Петра и Павла

Июль

15 июля - День Украинской Государственности

Август

6 августа - Преображение Господне

15 августа - Успение Богородицы

24 августа - День независимости Украины

29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи

Сентябрь

8 сентября - Рождество Богородицы

14 сентября - Воздвижение Господня Христа

Октябрь

1 октября - День защитников и защитниц Украины

1 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Ноябрь

21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Декабрь

25 декабря - Рождество Христово

Даты постов в 2025 году

Великий пост - с 3 марта до 19 апреля

Петров пост - с 16 июня до 11 июля

Успенский пост - с 1 по 14 августа

Рождественский пост - с 15 ноября по 24 декабря

Ранее мы рассказывали, какие дни в 2025 году будут лучшими для свадьбы.

А также мы писали, какие праздники будут отмечаться в январе 2025 года - по старому и новому календарю.

При написании материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.

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