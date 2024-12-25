Рождество пройдет с магнитной бурей красного уровня: когда прекратится шторм

Магнитные бури не прекращаются уже более двух недель и по прогнозу специалистов, колебания будут ощущаться еще несколько дней. На Рождество ожидается магнитная буря красного уровня, которая может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Когда ожидается магнитная буря, как от нее защититься и какой прогноз ученые дают до конца этого года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда ожидаются магнитные бури

Уже более двух недель показатели магнитных бурь остаются красными. Как показывают обновленные данные, 23 декабря на Солнце произошло еще 9 вспышек класса С, которые также спровоцируют магнитные бури в ближайшие дни.

Еще несколько вспышек было зафиксировано 24 декабря - 4 класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых достигла показателей 4,7.

При вспышках такого уровня (М - средний уровень) могут быть небольшие уровни радиопомех на Земле, а также солнечный радиационный шторм. Также остается вероятность вспышек класса Х 25 декабря - самых сильных.

25 декабря - по предупреждению NOAA ожидается геомагнитная буря класса G1, К-индекса 5.

26 декабря - магнитные колебания пойдут на спад, ожидается умеренная магнитная буря К-индекса 4.

29 декабря - ожидается умеренная магнитная буря

31 декабря - магнитная буря умеренного уровня до слабой

Стоит отметить, что ученые предупреждают о магнитных бурях, которые могут вызвать перебои в средствах связи и влияют на здоровье людей.

Все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива. Ежедневные вспышки на Солнце могут привести как к умеренной магнитной буре, так и к мощной. Точные даты и интенсивность бурь могут меняться - в зависимости от активности Солнца.

Причина магнитных бурь

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают в пространство большое количество заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они начинают взаимодействовать с магнитным полем планеты и вызывают возмущения, которые ученые называют магнитными бурями.

Как магнитные бури влияют на людей

Все бури выше К-индекса 5, бурь красного уровня, способны влиять на самочувствие людей на Земле и вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

На что чаще всего жалуются люди:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Тошнота

Головокружение

Снижение работоспособности и концентрации

Быстрая усталость

Сонливость днем, слабость

Перепады настроения

Агрессивность, раздражительность, раздражительность

Повышение тревожности

Апатия, депрессивные состояния

Боль в мышцах

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ученые всего мира ежегодно проводят немало исследований на тему влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Часть этих исследований подтверждает взаимосвязь между космической погодой и самочувствием человека. В дни магнитных бурь люди чаще обращаются к врачам за помощью.

Также доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.

Как снизить влияние магнитных бурь

Врачи на такие дни дают общие рекомендации и советуют полноценно высыпаться, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, не перенапрягаться в физическом и психологическом плане.

Также нужно хорошо питаться, избегать вредной и острой пищи, пить достаточно воды, а вот кофе и энергетиков - избегать.

По возможности - больше гулять на улице и уменьшить использование электронных устройств.

Следите за вашим самочувствием и если возникают проблемы - обращайтесь за помощью к врачам.