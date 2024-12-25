Різдво пройде з магнітною бурею червоного рівня: коли припиниться шторм

Магнітні бурі не припиняються вже понад два тижні й за прогнозом фахівців, коливання будуть відчуватися ще декілька днів. На Різдво очікується магнітна буря червоного рівня, яка може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Коли очікується магнітна буря, як від неї захистися та який прогноз вчені дають до кінця цього року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли очікуються магнітні бурі

Вже понад два тижні показники магнітних бур залишаються червоними. Як показують оновлені дані, 23 грудня на Сонці стався ще 9 спалахів класу С, які також спровокують магнітні бурі найближчими днями.

Ще декілька спалахів було зафіксовано 24 грудня - 4 класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких досяг показників 4,7.

При спалахах такого рівня (М - середній рівень) можуть бути невеликі рівні радіоперешкод на Землі, а також сонячний радіаційний шторм. Також залишається ймовірність спалахів класу Х 25 грудня - найсильніших.

25 грудня - за попередженням NOAA очікується геомагнітна буря класу G1, К-індексу 5.

26 грудня - магнітні коливання підуть на спад, очікується помірна магнітна буря К-індексу 4.

29 грудня - очікується помірна магнітна буря

31 грудня - магнітна буря помірного рівня до слабкої

Варто зазначити, що науковці попереджають про магнітні бурі, які можуть викликати перебої у засобах зв'язку та впливають на здоров'я людей.

Усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива. Щоденні спалахи на Сонці можуть призвести як до помірної магнітної бурі, так і до потужної. Точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися - залежно від активності Сонця.

Причина магнітних бур

Магнітні бурі виникають внаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають у простір велику кількість заряджених частинок. Коли ці частинки досягають Землі, вони починають взаємодіяти з магнітним полем планети та викликають збурення, які науковці називають магнітними бурями.

Як магнітні бурі впливають на людей

Усі бурі вище за К-індекс 5, бур червоного рівня, здатні впливати на самопочуття людей на Землі та викликати збій у роботі засобів зв'язку: мобільний та радіо зв'язок, супутники та GPRS.

На що найчастіше скаржаться люди:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Нудота

Запаморочення

Зниження працездатності та концентрації

Швидка втома

Сонливість вдень, слабкість

Перепади настрою

Агресивність, дратівливість

Підвищення тривожності

Апатія, депресивні стани

Біль у м'язах

Проблеми з серцево-судинною системою

Науковці всього світу щороку проводять чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини.

Частина цих досліджень підтверджує взаємозв'язок між космічною погодою та самопочуттям людини. У дні магнітних бур люди частіше звертаються до лікарів за допомогою.

Також доведено, що магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації, підвищення тривожності, дратівливість.

Як знизити вплив магнітних бур

Лікарі на такі дні дають загальні рекомендації та радять повноцінно висипатися, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, не перенапружуватися в фізичному та психологічному плані.

Також потрібно добре харчуватися, уникати шкідливої та гострої їжі, пити достатньо води, а от кави та енергетиків - уникати.

По можливості - більше гуляти на вулиці та зменшити використання електронних пристроїв.

Слідкуйте за вашим самопочуттям і якщо виникають проблеми - звертайтеся за допомогою до лікарів.