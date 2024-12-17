Почему мы теряем концентрацию в течение дня? Нам мешает всего один предмет

Проблемы с концентрацией в течение дня сейчас замечают за собой многие люди. И самая частая причина скрывается в нашем кармане, сумочке или в ящике рабочего стола. Есть и хорошая новость - концентрацию можно вернуть и для этого нужны небольшие тренировки.

Почему мы теряем концентрацию в течение дня и что нам поможет снова стать внимательными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему мы теряем концентрацию

По словам ученых, самой частой причиной потери концентрации в течение дня являются наши смартфоны, которые уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они постоянно привлекают наше внимание из-за уведомлений и сообщений.

Многие пытаются минимизировать отвлечения, просто включив в телефоне в беззвучный режим или положить его экраном вниз на столе. Но оказывается, что даже такой простой шаг не решает проблему.

Каждый звук или вибрация смартфона могут легко нарушить концентрацию. И даже когда телефон находится в сумке или в ящике стола, мы все равно ощущаем его присутствие.

Как реагирует наш мозг на оповещения

Профессор когнитивной нейронауки Эрно Германс объясняет, что постоянное отвлечение на оповещения (стресс) ухудшает способность к концентрации. Наш мозг привыкает к мгновенным реакциям, и это затрудняет сосредоточение на важных задачах.

Мы проверяем телефон в течение рабочего дня, когда едем в транспорте, в магазине, во время встречи с друзьями. Мы хватаем телефоны утром, когда проснулись и последнее, на что мы смотрим перед сном - это экран наших смартфонов. И эта привычка уже стала автоматической моделью поведения, которую невероятно трудно сломать.

Чем это грозит

Со временем такое постоянное прерывание может привести к проблемам с памятью, поскольку мозг не может обрабатывать большое количество стимулов одновременно.

Тем не менее даже если мы пытаемся отложить телефон, его просто физическое присутствие рядом также снижает уровень концентрации. Если телефон есть где-то поблизости, мозг не может полностью сконцентрироваться на выполнении задачи.

Исследования показывают, что мозг готовится к потенциальным перерывам, что заставляет нас тратить больше энергии на контроль этого стимула.

Привычка проверять телефон стала настолько автоматической, что мы часто делаем это без осознания, тратя время на социальные сети или другие приложения, когда нам кажется, что это необходимо.

Что же можно сделать?

Ученые уверены, что побороть эту привычку абсолютно реально и можно начать тренировать собственную концентрацию, чтобы вернуть себе внимательность.

"Концентрация - это то, что нужно тренировать, как и мышцу, которую нужно поддерживать крепкой", - говорит профессор и когнитивный психолог Стефан ван дер Стигхель.

Он советует создать рабочую среду, где будет как можно меньше отвлекающих факторов. Можно также использовать технику Pomodoro: вы сосредоточенно работаете 25-30 минут, а затем делаете перерыв на 5 минут. После четырех таких раундов можно сделать перерыв на 15-20 минут.

Запланируйте время для проверки телефона, например в 10 утра, потом только во время обеденного перерыва, вечером - с 19:00 до 19:15-19:30.

Заключив строгие договоренности с самим собой, вам станет намного легче действовать. Поначалу, конечно, будет нелегко и рука будет тянуться к смартфону. Но это вопрос времени. Оставляйте телефон в кармане куртки, в сумочке, в ящике - выбирайте место подальше, где вы быстро не сможете схватить его в руки.

Если вам мешают сообщения в мессенджерах - выключайте звук во время напряженной работы или не реагируйте на уведомления до окончания определенного объема работы.

Тренировать концентрацию можно в нерабочее время. Положите телефон в другой комнате для зарядки, оставляйте его дома, когда идете гулять или в магазин. Не берите его с собой в ванную или туалет.

Попробуйте себя останавливать: когда берете телефон в руки, спросите себя, действительно ли вам так нужно его проверить. Внимательность и медитация помогут вам жить текущим моментом и улучшить контроль вашего внимания и концентрацию.