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Кардиолог объяснил, всегда ли болит голова при высоком давлении

Среда 18 декабря 2024 17:58
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Кардиолог объяснил, всегда ли болит голова при высоком давлении Всегда ли головная боль свидетельствует о высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олег Миронюк

Повышенное артериальное давление иногда сопровождается головной болью, но не всегда. Такое состояние может никак не проявлять себя, поэтому важно вовремя среагировать на другие симптомы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как его можно нормализовать.

Всегда ли головная боль свидетельствует о высоком давлении

По словам кардиолога Олега Миронюка, головная боль не всегда является признаком высокого давления. Так как и высокое давление не всегда может сопровождаться головной болью.

Даже если человек никак не чувствует высокое давление, то все равно его нужно снижать и нормализовать.

Важно знать, чем выше давление, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от того чувствует ли человек какие-то симптомы.

Признаки высокого давления

Артериальная гипертензия - медицинский термин, который означает, что кровь сильно давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления:

  • более 140 мм рт. ст. (систолическое АД)
  • более 90 мм рт. ст. (диастолическое АД)
  • появления головной боли (чаще всего в затылочной части)
  • периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
  • боль в области сердца
  • учащенное сердцебиение в спокойном состоянии
  • ощущение удушья

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Как снизить давление

Горячая ванна для ног

Если давление повышено, можно наполнить тазик горячей водой и погрузить ноги на 10 минут. Таким образом расширяются сосуды конечностей, к ним приливает кровь, и давление снижается.

Глубокие вдохи

Медленное глубокое диафрагмальное дыхание в течение 5 минут помогает сбить артериальное давление. Благодаря включению внутренней системы регуляции через нервную систему удается снизить уровень стресса, который в большинстве случаев является причиной повышения давления.

Техника выполнения:

  • сначала расслабьтесь и закройте глаза
  • положите одну руку на область груди, а вторую на живот
  • считая до 5, сделайте глубокий вдох животом и задержите дыхание на 8-10 секунд
  • выполняйте упражнение в течение 3-5 минут

Эта практика позволяет увеличить приток крови ко всем тканям, вследствие чего давление в сосудах снизится.

Травяной чай

Чаи из мяты, мелиссы или валерианы обладают мягким успокаивающим эффектом и могут помочь снизить давление. При высоком давлении заварите чай и выпейте его небольшими глотками.

Ранее мы сообщали о диете, которая поможет снизить высокое давление.

Также мы писали о 5 продуктах на завтрак, которые снизят давление и придадут бодрости.

При написании материала использовались так источники: Instagram-страница кардиолога Олега Миронюка и сайт Центра общественного здоровья.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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