Кардиолог объяснил, всегда ли болит голова при высоком давлении
Повышенное артериальное давление иногда сопровождается головной болью, но не всегда. Такое состояние может никак не проявлять себя, поэтому важно вовремя среагировать на другие симптомы.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как его можно нормализовать.
Всегда ли головная боль свидетельствует о высоком давлении
По словам кардиолога Олега Миронюка, головная боль не всегда является признаком высокого давления. Так как и высокое давление не всегда может сопровождаться головной болью.
Даже если человек никак не чувствует высокое давление, то все равно его нужно снижать и нормализовать.
Важно знать, чем выше давление, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от того чувствует ли человек какие-то симптомы.
Признаки высокого давления
Артериальная гипертензия - медицинский термин, который означает, что кровь сильно давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления:
- более 140 мм рт. ст. (систолическое АД)
- более 90 мм рт. ст. (диастолическое АД)
- появления головной боли (чаще всего в затылочной части)
- периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
- боль в области сердца
- учащенное сердцебиение в спокойном состоянии
- ощущение удушья
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Как снизить давление
Горячая ванна для ног
Если давление повышено, можно наполнить тазик горячей водой и погрузить ноги на 10 минут. Таким образом расширяются сосуды конечностей, к ним приливает кровь, и давление снижается.
Глубокие вдохи
Медленное глубокое диафрагмальное дыхание в течение 5 минут помогает сбить артериальное давление. Благодаря включению внутренней системы регуляции через нервную систему удается снизить уровень стресса, который в большинстве случаев является причиной повышения давления.
Техника выполнения:
- сначала расслабьтесь и закройте глаза
- положите одну руку на область груди, а вторую на живот
- считая до 5, сделайте глубокий вдох животом и задержите дыхание на 8-10 секунд
- выполняйте упражнение в течение 3-5 минут
Эта практика позволяет увеличить приток крови ко всем тканям, вследствие чего давление в сосудах снизится.
Травяной чай
Чаи из мяты, мелиссы или валерианы обладают мягким успокаивающим эффектом и могут помочь снизить давление. При высоком давлении заварите чай и выпейте его небольшими глотками.
Ранее мы сообщали о диете, которая поможет снизить высокое давление.
Также мы писали о 5 продуктах на завтрак, которые снизят давление и придадут бодрости.
При написании материала использовались так источники: Instagram-страница кардиолога Олега Миронюка и сайт Центра общественного здоровья.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.