Церковний календар на жовтень 2022: всі важливі свята та події

В церковному календарі на жовтень 2022 є багато важливих свят, з яких найголовнішим є Покрова Пресвятої Богородиці.

Які ще важливі свята ми відзначимо всередині осені - читайте нижче в матеріалі Styler.

Православний календар на жовтень 2022 року

2 жовтня - День пам’яті благовірного Ігоря, князя Київського та Чернігівського;

3 жовтня - Мученика та сповідника Михайла, князя Чернігівського;

4 жовтня - Святителя Дмитра Ростовського;

7 жовтня - Першомучениці Фекли;

9 жовтня - День Святого Тихона. Преставлення Іоанна Богослова;

11 жовтня - Собор преподобних Отців Києво-Печерських;

14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці ;

; 19 жовтня - Апостола Хоми;

21 жовтня - Преподобної Пелагії Антіохійської;

23 жовтня - Собор Волинських святих;

26 жовтня - Іверської ікони Божої Матері;

27 жовтня - Преподобного Миколи;

30 жовтня - Пророка Божого Осії, Андрія Критського;

31 жовтня - Апостола та Євангеліста Луки.

Пости в жовтні

Тривалих постів у жовтні не буде, тільки одноденні. Постувати вірянам рекомендується в такі дні: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня.

Чи буде на Покрови вихідний?

На Покрови 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День Захисника України, а також День Українського Козацтва. Зазвичай, цей день - вихідний.

Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.