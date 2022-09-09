Наступає ретроградний Меркурій: які неприємності він може принести всім нам

Що це означає для всіх нас, Styler розповіла астролог Аріна Артуровна .

На що треба звернути увагу?

Це означає, що варто максимально уважно ставитися до покупок техніки, поїздок, оформлення та підписання важливих документів і до будь-яких форм комунікацій. У період ретроградності і стаціонарності Меркурія високий ризик помилок, недоліків, збоїв зв'язку, поломок техніки, затримок і скасування рейсів.

У період ретроградності багатьом людям необхідно буде заново все обміркувати і поміняти, змінити що-небудь у своєму житті.

Що не варто робити в період ретроградного Меркурія

Період несприятливий для всього нового, покупок нової техніки, особливо засобів комунікацій; він не підходить для оформлення нових договорів - так як можуть бути свої нюанси, яких ви не побачите.

У цей час можуть спливати минулі помилки, може ламатися техніка, яка насправді давно потребує лагодження, можуть "повертатися" люди з минулого і "перебувати" давно втрачені речі.

Для чого період з 9 вересня сприятливий

При цьому, період прекрасний для того, щоб повернутися до забутих проектів або відкладеного навчання, для лагодження техніки, перестановки меблів в будинку, а також для зустрічей зі старими друзями та однокласниками, яких давно не бачили. Це відмінний період для коригувань, лагодження і закриття "хвостів", варто використовувати його з користю.

Недалеко від повного місяця в знаку Риби (10 вересня) і розвороту Меркурія в ретрорух, з 8 по 12 вересня, може бути деяка неуважність, розфокусування уваги. Такий стан може хвостом тягнутися аж до 20 вересня. Однак, це гарний час для людей творчих професій, кому важливо натхнення, образне мислення та інтуїція. Це може бути дуже корисний час, коли можна трохи сповільнитися для відпочинку і рефлексії.