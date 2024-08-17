Рождество Пресвятой Богородицы 2024: новая дата, запреты и традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) - церковный праздник в честь Девы Марии, матери Иисуса Христа. После перехода на новый церковный календарь дата праздника изменилась.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет большой праздник, традиции и запреты этого дня.
Раньше праздник отмечался 21 сентября. Однако с 1 сентября 2023 Православная Церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь большой праздник приходится на 8 сентября.
Рождество Пресвятой Богородицы посвящено рождению Девы Марии в Назарете от праведных отцов Иоакима (из царского) и Анны (из архиерейского рода). Они долго молились Богу о ребенке и обещали посвятить его на служение Богу. Когда желание исполнилось, Иоаким и Анна назвали дочь Марией, как было велено ангелом.
Праздник был установлен еще в IV веке, когда княгиня Ольга построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот день символизирует начало великой тайны боговоплощения и спасения человечества. Это радостный праздник, ведь Бог даровал миру человека, ставшего объектом молитв многих людей. Богородица прославляет Бога за мудрость и милосердие, даже несмотря на свои страдания.
Рождество Пресвятой Богородицы, или "Вторая Пречистая", считается чисто женским праздником. В давние времена женщины рано утром умывались родниковой водой. Верили, что это поможет сберечь их красоту до старости. Детей, ради крепкого здоровья, обливали холодной водой на пороге.
С самого утра принято посещать богослужение и молиться Богородице, прося ее о помощи. Если нет возможности пойти в храм, можно прочесть дома. Беременные женщины просили о легких родах и здоровье ребенка, а бездетные ждали благословения на рождение детей.
После обеда вся семья собиралась за праздничным столом, отмечая праздник. Традиционно подавались блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ со свининой или птицей, вареники с творогом, голубцы и пироги. Также гостей угощали сезонными овощами, тыквой и компотами.
В этот день также заканчивался сбор урожая, а после Рождества Пресвятой Богородицы разрешалось посылать сватов к девушкам.
На праздник Рождества Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:
Рождество Пресвятой Богородицы дарит возможность обрести внутреннее спокойствие и укрепить родственные связи.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовна велич Львова" Sogodni Svyato, Википедия.