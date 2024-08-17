Рождество Пресвятой Богородицы 2024: новая дата, запреты и традиции праздника

Новая дата и история праздника

Раньше праздник отмечался 21 сентября. Однако с 1 сентября 2023 Православная Церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь большой праздник приходится на 8 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы посвящено рождению Девы Марии в Назарете от праведных отцов Иоакима (из царского) и Анны (из архиерейского рода). Они долго молились Богу о ребенке и обещали посвятить его на служение Богу. Когда желание исполнилось, Иоаким и Анна назвали дочь Марией, как было велено ангелом.

Праздник был установлен еще в IV веке, когда княгиня Ольга построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот день символизирует начало великой тайны боговоплощения и спасения человечества. Это радостный праздник, ведь Бог даровал миру человека, ставшего объектом молитв многих людей. Богородица прославляет Бога за мудрость и милосердие, даже несмотря на свои страдания.

Обычаи и традиции

Рождество Пресвятой Богородицы, или "Вторая Пречистая", считается чисто женским праздником. В давние времена женщины рано утром умывались родниковой водой. Верили, что это поможет сберечь их красоту до старости. Детей, ради крепкого здоровья, обливали холодной водой на пороге.

С самого утра принято посещать богослужение и молиться Богородице, прося ее о помощи. Если нет возможности пойти в храм, можно прочесть дома. Беременные женщины просили о легких родах и здоровье ребенка, а бездетные ждали благословения на рождение детей.

После обеда вся семья собиралась за праздничным столом, отмечая праздник. Традиционно подавались блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ со свининой или птицей, вареники с творогом, голубцы и пироги. Также гостей угощали сезонными овощами, тыквой и компотами.

В этот день также заканчивался сбор урожая, а после Рождества Пресвятой Богородицы разрешалось посылать сватов к девушкам.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

На праздник Рождества Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:

Избегать тяжелого труда. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, это считается неблагодарностью за благословение Богородицы.

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, это считается неблагодарностью за благословение Богородицы. Сохранять покой. Нельзя ругаться, ссориться или оскорблять других. Это считается нарушением мирного и благословенного характера праздника.

Нельзя ругаться, ссориться или оскорблять других. Это считается нарушением мирного и благословенного характера праздника. Не сметать крошки на пол. Не следует протирать праздничный стол, есть мясо и пить алкоголь. Это рассматривается как признак недобросовестности и алчности.

Не следует протирать праздничный стол, есть мясо и пить алкоголь. Это рассматривается как признак недобросовестности и алчности. Обратите внимание на чистоту. Не следует носить старую или грязную обувь, ведь это считается неуважением к празднику и Богородице.

Не следует носить старую или грязную обувь, ведь это считается неуважением к празднику и Богородице. Соблюдать традиции. Родителям не рекомендуется купать ребенка в этот день. Это будет опасным для здоровья малыша, а также нарушением традиции купать ребенка только в день его крещения.

Родителям не рекомендуется купать ребенка в этот день. Это будет опасным для здоровья малыша, а также нарушением традиции купать ребенка только в день его крещения. Делиться хлебом только с родными. Не следует разделять хлеб с чужими людьми, делайте это только с близкими. Это подчеркивает семейную сплоченность и уважение к празднику.

Рождество Пресвятой Богородицы дарит возможность обрести внутреннее спокойствие и укрепить родственные связи.