Різдво Пресвятої Богородиці 2024: нова дата, заборони і традиції свята

Нова дата й історія свята

Раніше свято відзначалося 21 вересня. Однак з 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар, і тепер велике свято припадає на 8 вересня.

Різдво Пресвятої Богородиці присвячене народженню Діви Марії в Назареті від праведних батьків Іоакима (з царського) та Анни (з архієрейського роду). Вони довго молилися Богові про дитину й обіцяли посвятити її на служіння Богу. Коли бажання здійснилося, Іоаким та Анна назвали доньку Марією, як було велено ангелом.

Свято було встановлено ще в IV столітті, коли княгиня Ольга збудувала храм на честь народження Матері Божої. Цей день символізує початок великої таємниці боговтілення і спасіння людства. Це радісне свято, адже Бог дарував світові людину, яка стала об'єктом молитов багатьох людей. Богородиця прославляє Бога за мудрість і милосердя, навіть попри свої страждання.

Звичаї та традиції

Різдво Пресвятої Богородиці, або "Друга Пречиста", вважається суто жіночим святом. У старі часи жінки рано вранці вмивалися джерельною водою. Вірили, що це допоможе зберегти їх красу до старості. Дітей, задля міцного здоров'я, обливали холодною водою на порозі.

З самого ранку заведено відвідувати богослужіння і молитися Богородиці, просячи її про допомогу. Якщо немає можливості піти до храму, молитву можна прочитати вдома. Вагітні жінки просили за легкі пологи і здоров'я дитини, а бездітні чекали благословення на народження дітей.

Після обіду вся родина збиралася за святковим столом, відзначаючи свято. Традиційно подавалися страви із риби, запечене м'ясо, борщ зі свининою або птицею, вареники з сиром, голубці та пироги. Також гостей пригощали сезонними овочами, гарбузом і компотами.

У цей день також закінчувався збір урожаю, а після Різдва Пресвятої Богородиці дозволялося надсилати сватів до дівчат.

Що не можна робити на Різдво Богородиці

На свято Різдва Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких слід дотримуватися:

Уникати важкої праці. У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, це вважається невдячністю за благословення Богородиці.

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею, це вважається невдячністю за благословення Богородиці. Зберігати спокій. Не можна лаятися, сваритися чи ображати інших. Це вважається порушенням мирного і благословенного характеру свята.

Не можна лаятися, сваритися чи ображати інших. Це вважається порушенням мирного і благословенного характеру свята. Не змітати крихти на підлогу. Не слід протирати святковий стіл, їсти м’ясо та пити алкоголь. Це сприймається як ознака несумлінності та жадібності.

Не слід протирати святковий стіл, їсти м’ясо та пити алкоголь. Це сприймається як ознака несумлінності та жадібності. Звернути увагу на чистоту. Не слід носити старе чи брудне взуття, адже це вважається неповагою до свята і до Богородиці.

Не слід носити старе чи брудне взуття, адже це вважається неповагою до свята і до Богородиці. Дотримуватися традицій. Батькам не рекомендується купати дитину цього дня. Це буде небезпечним для здоров'я маляти, а також порушенням традиції купати дитину лише в день її хрещення.

Батькам не рекомендується купати дитину цього дня. Це буде небезпечним для здоров'я маляти, а також порушенням традиції купати дитину лише в день її хрещення. Ділитися хлібом лише з рідними. Не слід розділяти хліб з чужими людьми, робіть це тільки з близькими. Це підкреслює родинну згуртованість і повагу до свята.

Різдво Пресвятої Богородиці дарує можливість знайти внутрішній спокій та зміцнити родинні зв'язки.