Рождество Иоанна Предтечи: сильные молитвы, которые следует прочитать каждому

24 июля христиане всего мира будут отмечать большой праздник - Рождество Иоанна Предтечи. Накануне верующие молятся об исцелении души и тела, а также просят здоровья и благополучия.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты молитв с просьбой о прощении грехов и исцеления, которые следует прочитать в этот день.

Молитва о спасении

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай просьбы Владыке Небесному. Я, как недостойный, унылый, немощный и терзающейся печалью, призываю к Твоему участию и заступничеству. Умоляю очистить думы и душу мою, избавить от терзающих злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, Ты видел грехи земные и дарил искупление людям.

О, Проповедник земной, сумевший коснуться самого Иисуса и окрестить его, даруй мне спасение перед Господом. Помолись за грешного раба Божьего (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил.

Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю оставшуюся жизнь. Проповедник и мученик пустынный, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царствие Небесное. Аминь.

Крещение Господне, фрагмент (фото: Википедия)

Молитва о прощении грехов

Святой Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сей покаяния, кающихся не презри нас, но молись ко Владыке Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болей рожденных всех, постником и пустынником наставник, чистоты учителю и ближний друже Христов.

Тебя молим, к тебе прибегаем: не отринь нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господом испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце, сокрушенное из глубины, воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от врагов видимых и невидимых.

Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святого Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистоя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Главная молитва к святому Иоанну Предтече

Святой Иоанн, предтече и крестителю Господню! О тебе говорит святой евангелист, что ты человек, посланный от Бога, чтобы дать свидетельство о Свете, и чтобы все уверовали в тот истинный Свет, пришедший на этот свет просветить каждого человека. После тебя должно было Оно прийти, но Оно было прежде, чем ты, потому что Оно было от веков. О тебе, всехвальный пророчество, свидетельствует Сам Господь, когда говорит, что ты больше всех других. Ветхозаветные пророки возвещали Христа-Мессию словами, а ты указал на Него рукою и отважно провозгласил: "Это - Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира".

Ты - Божий проповедник покаяния, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился собственной рукой коснуться верха главы Царя Бога. Ты - первый мученик, ты постник и пустынник наставник, ты - учитель чистоты, ты - близкий друг Христа. Через тебя Господа прошу, к тебе припадаю: не откажи мне твоего - перед Ним - покровительства, чтобы душа моя восстановилась истинным покаянием, смирением и обращением к Иисусу, как вторым крещением, ибо ты был проповедником покаяния и крестителем. Вместе со мной выпроси у милосердного и всеблагого Творца милость, чтобы я мог (могла) получить Его прощение грехов и мог (могла) беспрепятственно войти когда-то туда, куда ничто скверно, грязное и мерзкое не может войти, - в Царство Небесное. Аминь.