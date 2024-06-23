Різдво Іоанна Предтечі: сильні молитви, які варто прочитати кожному

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти молитов з проханням про прощення гріхів і зцілення, які варто прочитати у цей день.

Молитва за спасіння

Хреститель Іоанн, проповідник покаяння, почуй молитви мої та передай прохання Владиці Небесному. Я, як негідний, сумний, немічний і мучиться сумом, закликаю до твоєї участі й заступництва. Благаю Очистити Думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на нехай істинний. Святий Іоанн, ти бачив гріхи земні та дарував спокуту людям.

О, проповідник земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса та охрестити його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім'я) і не залишай мене напризволяще диявольських сил.

Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.

Хрещення Господнє, фрагмент (фото: Вікіпедія)

Молитва за прощення гріхів

Святий Предтечі та Хрестителю Христовому Іоанну! Проповідник сий покаяння, каються не погорди нас, але молися до Владики Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многія гріхи впадших. Смерті убо чаєм, про гресех же наших николиже повболіванням і про Царство Небесне не попекохомся: але не погорди нас, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, болій народжених всіх, постником і пустинником наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий.

Тебе молимо, до тебе вдаємося: чи не відкинь нас, які просять твого заступництва, обнови душі наша покаянням, еже є друге хрещення: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце, розтрощене з глибини, зітхає: простри Пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих.

Їй, Господи Ісусе Христе! Молитвами Святого Іоанна Хрестителя твого, неабияк же Пречистої Твоєї Матері, Володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів твоїх, каються про гресех. Ти бо єси Бог каються, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славяще Пресвяте Ім'я Твоє, з безначальним твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворчим твоїм Духом, нині та повсякчас, і на віки віків.

Головна молитва до святого Івана Предтечі

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангелист, що ти - чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти - більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: “Це - Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу”.

Ти - Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти - перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого - перед Ним - заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, - у Небесне Царство. Амінь.