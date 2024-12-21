Праздник не за горами. Можно ли отмечать Рождество дважды

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому даты некоторых праздников сместились. Теперь Рождество Христово официально приходится на 25 декабря, однако некоторые из украинцев могут отмечать его и в январе.

Могут ли украинцы праздновать Рождество дважды

По словам эксперта, Церковь не запрещает жить по старому календарю тем, кто этого хочет. Однако каждый приход должен самостоятельно определиться - какого церковного календаря придерживаться.

"Но опыт перехода показал, что абсолютное большинство приходов Православной Церкви Украины выбрали новый стиль. Даже те приходы, которые сначала думали, что они будут на старом, фактически под давлением людей переходили", - отметил Коваленко.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в Киево-Печерской лавре, которая сначала хотела "остаться на старом стиле".

"А потом фактически увидела, что те прихожане, которые реально являются сейчас прихожанами лавры ПЦУ, и паломники, которые приезжали, не понимали, почему старый стиль. И братия лавры, кажется, за пару месяцев, с началом рождественского поста прошлого года (через два с чем-то или три месяца после перехода всей Церкви) тоже перешла", - рассказал протоиерей.

По его словам, этот переход показал, что церковное сообщество "живет не числами, не датами, не календарем, в котором есть даты и месяцы".

"Она живет годовым или служебным... (праздничным) циклом. И поэтому, фактически, нет никакой необходимости дважды праздновать большие праздники", - объяснил ректор православного университета.

Он отметил, что такой практики почти не существует сейчас в приходах ПЦУ.

"Возможно, сейчас что-то подобное происходит в приходах московского патриархата, но это как раз из-за того, что не принято еще решение о переходе. Будет принято решение - и мы увидим, как быстро приходы будут жить по одному календарю", - считает Коваленко.

Он добавил, что такая вот "двухдатность" является определенным "раздвоением".

"Оно не естественно человеку. Эта история - не нормальная. Или один, или другой вариант в конце концов начинает доминировать. А потом, фактически, все привыкают к одному формату. А другой постепенно исчезает", - отметил протоиерей.

В то же время он подчеркнул, что "Церковь не делает резких шагов".

"Не принуждает никого фактически к обязательному календарю. Поэтому, в принципе, это и не вызывает каких-либо проблем или каких-то разделений внутри ПЦУ", - подытожил эксперт и добавил, что если под празднованием той или иной даты речь идет о подарках, то "подарки можно дарить хоть каждый день".

Таким образом, с точки зрения ПЦУ, праздновать Рождество дважды - нет необходимости. Каждый приход выбирает свой "путь" и придерживается собственных праздничных дат, согласно тому или иному церковному календарю.