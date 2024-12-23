В ПЦУ назвали блюдо, которое нужно съесть первым в сочельник

Вечером вторника, 24 декабря, украинцы будут отмечать Рождественский сочельник, который в церковной традиции называется Навечерие Рождества Христова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Основные традиции Рождественского сочельника

Рождественский сочельник - это последний день перед праздником Рождества Христова, который завершает 40-дневный Рождественский пост, а также отличается особым богослужением и неповторимой атмосферой в украинских храмах.

"Уставные службы в этот день будут составлять большие часы и изобразительные, после чего будет совершаться Литургия по чину святителя Василия Великого. Облачение священнослужителей в этот день будет белого цвета, что будет символизировать нетварный Божественный Свет, духовную чистоту", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что для украинских семей Рождественский сочельник является одним из самых любимых праздников, который богат добрыми и старинными традициями.

По способности каждой семьи, украинцы:

готовят ужин из 12-ти блюд

приглашают родню к праздничному столу

носят родителям "ужин"

В ПЦУ отметили, что среди блюд праздничного ужина обязательно должна быть кутья, или коливо.

"Это вареная пшеница с медом и маком, которую обычно потребляют первой. Пшеница, как зерно, ежегодно оживает, поэтому является символом вечности, мед - символ вечного счастья святых в Царстве Божьем, мак - символ рода", - напомнили украинцам.

Ужинать христианская семья в этот день садится:

после завершения богослужения

после появления на небе первой звезды (которая напоминает людям о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о Рождении Сына Божьего)

"Начинает звучать коляда, прославляя приход в мир нашего Спасителя и желая людям добра и мира", - добавили в ПЦУ и подчеркнули, что РФ во время войны отобрала у украинцев, к сожалению, "эту возможность безопасного теплого семейного празднования, почитания древних рождественских традиций".

"Но знаем и верим, что жизнь всегда побеждает смерть, свет побеждает тьму, а правда - ложь. Поэтому с Божьей помощью Украина обязательно победит российскую империю зла. Потому что Христос родился и победил зло", - подытожили в Православной Церкви Украины.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)