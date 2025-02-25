Ризатдинова назвала топ-3 украинских гимнасток, у которых большое будущее

Отвечая на вопрос о том, следит ли она за выступлениями юных гимнасток, Анна, не колеблясь, назвала имена трех перспективных спортсменок.

"Могу выделить трех молодых гимнасток: Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан", - сказала она.

Кто же эти юные звездочки, которых пророчит в будущие чемпионки Ризатдинова?

Таисия Онофрийчук - художественная гимнастка, которая представляет Киев. В 2024 году, в возрасте 16 лет, она дебютировала на взрослом чемпионате Европы в Будапеште, где добыла бронзовую медаль в упражнении с обручем. Ранее, на юниорском уровне, она стала серебряным призером чемпионата мира 2023 года в упражнении с булавами. Участвовала в Олимпийских играх в Париже, где заняла 9 место в финале.

Таисия Онофрийчук (фото: Мария Музыченко)

Полина Карика - художественная гимнастка из Запорожья. Двукратная чемпионка Европы в командном зачете и в упражнении с мячом.

Полина Карика (фото: instagram.com/polina_karika)

Анастасия Икан - юная гимнастка, которая в 2024 году получила бронзовую медаль на международном турнире в Болгарии в упражнении с обручем. Ее выступления отличаются высоким техническим мастерством и артистизмом.

Анастасия Икан (фото: @indekphotos)

Ризатдинова не только отметила талант этих девушек, но и подчеркнула важность поддержки молодого поколения украинских спортсменов, особенно в условиях войны.

Кроме этого, чемпионка коснулась важной темы возвращения юных украинских спортсменов, которые выехали за границу из-за войны, обратно в Украину. Она выразила уверенность, что хоть часть молодежи и планирует строить будущее за рубежом, многие из них обязательно вернутся на родину.

"Многие дети, например, кто занимался художественной гимнастикой в Украине, переехав в Германию, потеряли свою форму из-за того, что там художественная гимнастика не слишком развита в маленьких городах или поселках... Я точно знаю, что не каждая девочка и не каждый парень сможет найти себя за рубежом", - отметила Ризатдинова.

Относительно патриотизма молодого поколения, Анна выразила категорическую веру в него.

"Уверена, что у нового поколения - тех, кто застал войну и полномасштабное вторжение, - у них патриотизм просто зашкаливает. Я уверена, что они всегда говорят и подтверждают, даже живя за границей, что Украина всегда в их сердцах", - резюмировала Анна.