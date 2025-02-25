Різатдінова назвала топ-3 українських гімнасток, у яких велике майбутнє

Відповідаючи на питання про те, чи стежить вона за виступами юних гімнасток, Анна, не вагаючись, назвала імена трьох перспективних спортсменок.

"Можу виділити трьох молодих гімнасток: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан", - сказала вона.

Хто ж ці юні зірочки, яких пророкує у майбутні чемпіонки Різатдінова?

Таїсія Онофрійчук - художня гімнастка, яка представляє Київ. У 2024 році, у віці 16 років, вона дебютувала на дорослому чемпіонаті Європи в Будапешті, де здобула бронзову медаль у вправі з обручем. Раніше, на юніорському рівні, вона стала срібною призеркою чемпіонату світу 2023 року у вправі з булавами. Брала участь у Олімпійських іграх в Парижі, де посіла 9 сходинку у фіналі.

Таїсія Онофрійчук (фото: Марія Музиченко)

Поліна Каріка - художня гімнастка із Запоріжжя. Дворазова чемпіонка Європи в командному заліку та у вправі з м'ячем.

Поліна Каріка (фото:instagram.com/polina_karika)

Анастасія Ікан - юна гімнастка, яка у 2024 році здобула бронзову медаль на міжнародному турнірі в Болгарії у вправі з обручем. Її виступи відзначаються високою технічною майстерністю та артистизмом.

Анастасія Ікан (фото:instagram.com/indrekphotos)

Різатдінова не лише відзначила талант цих дівчат, але й підкреслила важливість підтримки молодого покоління українських спортсменів, особливо в умовах війни.

Окрім цього, чемпіонка торкнулася важливої теми повернення юних українських спортсменів, які виїхали за кордон через війну, назад до України. Вона висловила впевненість, що хоч частина молоді і планує будувати майбутнє за кордоном, багато хто з них обов'язково повернеться на батьківщину.

"Багато дітей, наприклад, хто займався художньою гімнастикою в Україні, переїхавши в Німеччину, втратили свою форму через те, що там художня гімнастика не надто розвинена у маленьких містах або селищах… Я точно знаю, що не кожна дівчинка і не кожен хлопець зможе знайти себе за кордоном", - зазначила Різатдінова.

Щодо патріотизму молодого покоління, Анна висловила категоричну віру в нього.

"Впевнена, що у нового покоління - тих, хто застав війну і повномасштабне вторгнення, - у них патріотизм просто зашкалює. Я впевнена, що вони завжди говорять і підтверджують, навіть живучи за кордоном, що Україна завжди в їхніх серцях", - резюмувала Анна.