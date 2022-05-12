Ритуал в п'ятницю 13-го, який допоможе виконати будь-яке бажання
У травні 2022 року нас чекає єдина містична дата - п'ятниця, 13-е.багато це поєднання числа і дня тижня бояться, вважаючи, що день може бути невдалим. Але деякі вважають дату щасливою і використовують для виконання бажань і залучення удачі.
Як правильно загадувати бажання і проводити ритуали - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Ритуал для здійснення бажань в п'ятницю 13-го
Візьміть чистий аркуш і три церковних свічки. Перед проведенням обряду сконцентруйтеся на бажаному.
Рівно опівночі запаліть свічки і підпаліть листок від однієї з них. При цьому обов'язково промовляйте бажане в розумі. Коли папір догорить, зберіть попіл і зі словами "Хай буде так!" розвійте його через вікно.
Захисна молитва
Якщо ви боїтеся цього дня, можна захистити себе молитвою. Скажіть слова найвідомішої молитви - "Отче наш", а після неї тричі скажіть слова:
"Свята п'ятниця сильніша, а я стою за нею, а не за сьогоднішньою. Амінь".
Сильний обряд на залучення грошей
Його потрібно проводити наодинці, в спокійній обстановці.
Візьміть грошову купюру великого номіналу. Чим більше - тим краще. І тричі скажіть:
"Як багато дерев в лісі росте, так нехай і у мене буде багато грошей! Ростіть гроші, зростайте, мені багатство дайте!"
Сховайте купюру в місці, де її ніхто не зможе знайти. Там вона буде лежати наступні 12 днів, після цього витратьте гроші на що-небудь корисне.
Захисний ритуал
Вам знадобляться папір, ручка і ладанка (її можна придбати в церкві).
На чистому аркуші напишіть текст будь-якої захисної молитви або просто добре побажання. Покладіть листок в ладанку - вона стане вашим оберегом, який повинен завжди бути при вас. У наступну п'ятницю, 13-го ритуал потрібно повторити знову.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити в п'ятницю, 13 травня.
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