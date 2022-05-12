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Ритуал в п'ятницю 13-го, який допоможе виконати будь-яке бажання

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Четвер 12 травня 2022 20:20
Ритуал в п'ятницю 13-го, який допоможе виконати будь-яке бажання Фото: Ритуал в п'ятницю 13-го, який допоможе виконати будь-яке бажання (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У травні 2022 року нас чекає єдина містична дата - п'ятниця, 13-е.багато це поєднання числа і дня тижня бояться, вважаючи, що день може бути невдалим. Але деякі вважають дату щасливою і використовують для виконання бажань і залучення удачі.

Як правильно загадувати бажання і проводити ритуали - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Ритуал для здійснення бажань в п'ятницю 13-го

Візьміть чистий аркуш і три церковних свічки. Перед проведенням обряду сконцентруйтеся на бажаному.

Рівно опівночі запаліть свічки і підпаліть листок від однієї з них. При цьому обов'язково промовляйте бажане в розумі. Коли папір догорить, зберіть попіл і зі словами "Хай буде так!" розвійте його через вікно.

Захисна молитва

Якщо ви боїтеся цього дня, можна захистити себе молитвою. Скажіть слова найвідомішої молитви - "Отче наш", а після неї тричі скажіть слова:

"Свята п'ятниця сильніша, а я стою за нею, а не за сьогоднішньою. Амінь".

Сильний обряд на залучення грошей

Його потрібно проводити наодинці, в спокійній обстановці.

Візьміть грошову купюру великого номіналу. Чим більше - тим краще. І тричі скажіть:

"Як багато дерев в лісі росте, так нехай і у мене буде багато грошей! Ростіть гроші, зростайте, мені багатство дайте!"

Сховайте купюру в місці, де її ніхто не зможе знайти. Там вона буде лежати наступні 12 днів, після цього витратьте гроші на що-небудь корисне.

Захисний ритуал

Вам знадобляться папір, ручка і ладанка (її можна придбати в церкві).

На чистому аркуші напишіть текст будь-якої захисної молитви або просто добре побажання. Покладіть листок в ладанку - вона стане вашим оберегом, який повинен завжди бути при вас. У наступну п'ятницю, 13-го ритуал потрібно повторити знову.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити в п'ятницю, 13 травня.

Також повідомлялося, коли цього року Трійця, і чи буде вихідний.

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