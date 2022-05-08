Єдина п'ятниця 13-те в цьому році: що заборонено робити, щоб не накликати біду
У 2022 році нас чекає єдина п'ятниця, 13-те. Така містична комбінація буде 13 травня і більше не повториться до кінця цього року.
Чому цей день особливий, що не можна робити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Таке поєднання, як правило, асоціюється з негативом, нещасними випадками, невезінням, катаклізмами і так далі.
Багато людей намагаються в цей день не починати нових справ, не вирушати в подорожі, не ризикувати, скасовують зустрічі. Дехто вважає за краще відсиджуватися вдома при такому поєднанні числа і дня тижня.
Чому п'ятниця 13-те отримала погану славу
Погана слава прийшла до п'ятниці 13-го ще з біблійних переказів. Вважається, що в цей день Єва вмовила Адама відкусити від яблука з Древа Пізнання.
Також нібито саме в цей день Каїн убив Авеля. Також вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розп'ятий Ісус Христос, була саме 13-го числа.
Стародавня міфологія говорить, що 13-го числа нечиста сила і відьми влаштовують шабаші.
Поганій славі цього дня сприяла і "розкрутка" п'ятниці 13-го Голлівудом. Так, в 1980-му на екрани вийшов американський фільм "П'ятниця, 13-те" з подальшими франшизами.
Що заборонено робити в п'ятницю 13-го згідно з прикметами
- Довго дивитися в дзеркало - ви можете відкрити "портал" в потойбічний світ і випустити демонів.
- Позичати гроші - так можна відлякати щастя і достаток з дому.
- Подорожувати - шлях буде сповнений небезпек.
- Ходити в лазню і стригти волосся і нігті - будуть проблеми зі здоров'ям.
- Сваритися з людьми - суперечки і негатив можуть призвести до розриву відносин.
- Проводити ритуали на приворот або відворот.
- Витрачати багато грошей, брати кредити, ризикувати і влазити в авантюри.
Рекомендації астрологів
Фахівці кажуть, що п'ятниця 13 травня - поганий день для будь-яких починань або серйозних вчинків. У цей день можливі проблеми з фінансами, в спілкуванні з оточуючими.
Астрологи рекомендують в цей день уважніше стежити за словами і думками, щоб уникнути неприємностей.
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