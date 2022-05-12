Ритуал в пятницу 13-го, который поможет исполнить любое желание

В мае 2022 года нас ждет единственная мистическая дата - пятница, 13-е. Многие это сочетание числа и дня недели боятся, считая, что день может быть неудачным. Но некоторые считают дату счастливой и используют для исполнения желаний и привлечения удачи.

Как правильно загадывать желания и проводить ритуалы - читайте ниже в нашем материале Styler .

Ритуал для исполнения желаний в пятницу 13-го

Возьмите чистый лист и три церковных свечи. Перед проведением обряда сконцентрируйтесь на желаемом.

Ровно в полночь зажгите свечи и подожгите листок от одной из них. При этом обязательно проговаривайте желаемое в уме. Когда бумага догорит, соберите пепел и со словами "Да будет так!" развейте его через окно.

Защитная молитва

Если вы боитесь этого дня, можно защитить себя молитвой. Произнесите слова самой известной молитвы - "Отче наш", а после нее трижды произнесите слова:

"Святая пятница сильней, а я стою за ней, а не за сегодняшней. Аминь".

Сильный обряд на привлечение денег

Его нужно проводить наедине, в спокойной обстановке.

Возьмите денежную купюру крупного номинала. Чем больше - тем лучше. И трижды произнесите:

"Как много деревьев в лесу растет, так пусть и у меня будет много денег! Растите деньги, возрастайте, мне богатство дайте!"

Спрячьте купюру в месте, где ее никто не сможет найти. Там она будет лежать следующие 12 дней, после этого потратьте деньги на что-нибудь полезное.

Защитный ритуал

Вам понадобятся бумага, ручка и ладанка (ее можно приобрести в церкви).

На чистом листе напишите текст любой защитной молитвы или просто доброе пожелание. Положите листок в ладанку - она станет вашим оберегом, который должен всегда быть при вас. В следующую пятницу, 13-го ритуал нужно повторить снова.