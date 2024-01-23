Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото)

Рита Ора уже не в первый раз появляется на публике в одежде от украинских брендов. В этот раз артистка выбрала шубу от бренда Kulakovsky.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда и Риты Оры.

Рита Ора надела шубку от украинского бренда

Известная британская певица решила в Париже прогуляться в шубе от Артура Кулаковского и запомнить этот момент благодаря фотографии, которую выложила звезда в своей соцсети.

Как известно, Рита Ора, как и многие другие мировые знаменитости, сейчас проводит время во Франции с целью посетить модные показы. А в перерывах между ними певица наслаждается атмосферой, шармом и красотой парижских улиц.

Да, на одной из улиц Ора показала, что такое украинский современный стиль. Рита решила устроить небольшую уличную фотосессию и на одном из кадров позирует в шубе украинского дизайнера.

Рита Ора в шубе от украинского бренда (фото: instagram.com/ritaora)

Шубка имеет кремовый цвет и изготовлена из овчины, стилизованной кофточкой в тон, голубыми немного свободными джинсами и черными лоферами от известного бренда Miu Miu.

Это же фото можно увидеть на странице бренда Kulakovsky с отметкой звезды в stories. Основатель всегда выкладывает фото звезд в своей одежде, ведь это придает статусность и демонстрирует, насколько украинских производителей любят известные зарубежные звезды.

В целом Kulakovsky - это бренд о современности, изысканности, комфорте и универсальности. Артур довольно долго протаптывал свой путь в мир высокой моды, а теперь его вещи признают мировые звезды, часто отмечающие страницу бренда на своих фотографиях и вспоминающие его в своих сообщениях и stories. А это помогает сделать дизайнера и его работы более известными.

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