ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото)

Вторник 23 января 2024 12:46
UA EN RU
Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото) Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)
Автор: Юлия Любченко

Рита Ора уже не в первый раз появляется на публике в одежде от украинских брендов. В этот раз артистка выбрала шубу от бренда Kulakovsky.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда и Риты Оры.

Рита Ора надела шубку от украинского бренда

Известная британская певица решила в Париже прогуляться в шубе от Артура Кулаковского и запомнить этот момент благодаря фотографии, которую выложила звезда в своей соцсети.

Как известно, Рита Ора, как и многие другие мировые знаменитости, сейчас проводит время во Франции с целью посетить модные показы. А в перерывах между ними певица наслаждается атмосферой, шармом и красотой парижских улиц.

Да, на одной из улиц Ора показала, что такое украинский современный стиль. Рита решила устроить небольшую уличную фотосессию и на одном из кадров позирует в шубе украинского дизайнера.

Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото)

Рита Ора в шубе от украинского бренда (фото: instagram.com/ritaora)

Шубка имеет кремовый цвет и изготовлена из овчины, стилизованной кофточкой в тон, голубыми немного свободными джинсами и черными лоферами от известного бренда Miu Miu.

Это же фото можно увидеть на странице бренда Kulakovsky с отметкой звезды в stories. Основатель всегда выкладывает фото звезд в своей одежде, ведь это придает статусность и демонстрирует, насколько украинских производителей любят известные зарубежные звезды.

В целом Kulakovsky - это бренд о современности, изысканности, комфорте и универсальности. Артур довольно долго протаптывал свой путь в мир высокой моды, а теперь его вещи признают мировые звезды, часто отмечающие страницу бренда на своих фотографиях и вспоминающие его в своих сообщениях и stories. А это помогает сделать дизайнера и его работы более известными.

Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото)Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда (фото)

Скриншоты

Раньше мы писали, как Андре Тан рассказал о легендарном стиле Кристиана Диора.

Также читайте наш материал о том, как Гейли Бибер показала, как стильно соединить шубу с сумкой украинского бренда.

Читайте РБК-Украина в Google News
дизайнери зірки
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева