Как устроиться на работу в Польше, чтобы заработать и не попасть в беду: полезные советы

Многие украинцы с началом большой войны вынуждены были покинуть свои дома и уехать в другие страны. Одной из самых популярных стала Польша, ведь добраться до нее проще всего. Да и жизнь в бывшей Речи Посполитой отличается от нашей не так сильно, как в других европейских государствах.

О том, как украинцам устроиться на работу в Польше, какие типы трудовых договоров существуют и на что следует обращать внимание, читайте дальше в материале Styler .

Сколько украинцев находятся за границей

Согласно данным ООН, за границей до сих пор остаются около 6,2 млн украинцев, уехавших из страны после начала полномасштабного вторжения РФ.

Статус временной защиты в странах Европейского Союза по состоянию на 30 июня 2023 года имели 4,7 млн украинских беженцев.

Самые популярные страны ЕС среди украинцев:

Германия (28%)

Польша (24%)

Чехия (9%)

Где искать работу в Польше

Искать работу, находясь в Польше, можно разными способами:

среди друзей и знакомых

с помощью специальных (кадровых) агентств и фирм

через местный центр занятости

обратившись непосредственно к интересующему вас работодателю

в интернете

на ярмарках труда

Поскольку так называемое "сарафанное радио" еще никто не отменял, попробуйте поспрашивать у друзей и знакомых, не знают ли они об интересующих вас открытых вакансиях.

Если таких не нашлось, можно обратиться в специализированные агентства по поиску работы, или к крупным фирмам, которые занимаются трудоустройством иностранцев. В Польше это могут быть, среди прочих:

OTTO Work Force Recruitment Sp. z oo

Tasso

Polworks Poland sp. zoo

AP Grupa

HR International sp. z oo

Gremi Personal

Adecco

Ища работу через центр занятости вы сможете:

получить грамотную консультацию по легальному трудоустройству

выбирать вакансии без посредников, от прямых работодателей

зарегистрироваться в системе для безработных конкретного города (городка, поселка)

Иногда компании, фирмы или предприятия, которые могут быть вам интересны, сами публикуют объявления об открытии той или иной вакансии (вплоть до информационных листовок на дверях или витринах). Это может быть заведение быстрого питания, супермаркет, ресторан или кафе, магазин одежды и т.д.

Наверное проще всего искать вакансии в интернете. Хотя это не гарантирует 100% успеха. Ниже приведем примеры порталов, которые могут быть полезны при поиске работы:

yavp.pl

olx.pl/praca

pracuj.pl

praca.pl

jobs.pl

layboard.com

Ярмарки труда чаще всего организовывают по инициативе городской (воеводской) власти или учебных заведений. Там в непринужденной атмосфере можно встретиться с большим количеством работодателей, пройти предварительное собеседование и выбрать наиболее понравившийся вам вариант работы.

Основные виды трудовых договоров

Работать легально имеет право любой украинец, прибывший в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Когда подходящая по всем параметрам работа найдена, а работодатель готов взять вас в команду, следует обратить внимание на юридические аспекты.

В Польше работа может выполняться на основании:

трудового договора

договора поручения

договора на выполнение конкретной задачи

Трудовой договор (Umowa o pracę) является основной формой трудоустройства в Польше и определяет права и обязанности как работодателя, так и работника. Такой договор гарантирует, среди прочего:

минимальную заработную плату

оплачиваемый отпуск

оплату больничных

определенные правила приема на работу и увольнение

Трудовой договор может быть заключен на определенный срок, бессрочно, на смену или испытательный срок.

Договор поручения (Umowa zlecenie) - второй по распространенности тип договора по трудоустройству в Польше. Он является гражданско-правовым, то есть главные особенности расписаны и регулируются Гражданским кодексом страны, а не Трудовым.

Согласно такому договору лицо, принимающее поручение, обязуется выполнять определенные задачи. В то же время работодатель не обязан соблюдать положения, касающиеся оплачиваемого ежегодного отпуска, выплат за период болезни или регулирующие расторжение договора. Однако предприниматель обязан уплачивать взносы на социальное страхование.

Важно, что в договоре поручения устанавливается минимальная почасовая ставка, по которой работник может работать.

Договор о выполнении конкретной задачи (Umowa na czas wykonania określonej pracy) предусматривает выполнение определенной работы, например создание таблицы или веб-сайта, за согласованное вознаграждение.

Лицо, выполняющее эту задачу, не имеет социального или медицинского страхования и не пользуется гарантией минимальной заработной платы. Это, в сущности, разовый договор на выполнение определенного объема труда.

На что обязательно обращать внимание

В Польше работодатель обязан заключить договор с работником до того, как тот приступит к выполнению своих прямых обязанностей.

Важно, чтобы договор был заключен в письменной форме и на понятном вам языке. В нем должны быть:

ваши данные

данные вашего работодателя

если вы трудоустраиваетесь через агентство по трудоустройству - данные агентства и компании, в которой вы будете работать

дата подписания

указан вид договора

указана продолжительность договора (с указанием даты истечения, если это не бессрочный договор)

условия труда (вид работы, место ее выполнения, размер вознаграждения с ее составляющими, продолжительность рабочего времени, дата начала работы и т. п.)

Эксперты с портала Mapuj Pomoc отмечают: независимо от типа договора (кроме договора о выполнении конкретного задания), работодатель обязан зарегистрировать вас для получения медицинского и социального страхования.

В заключение, работодатель обязан сообщить местное управление труда о трудоустройстве гражданина Украины в течение 14 дней с момента начала работы.