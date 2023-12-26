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Джеки Чан экстренно госпитализирован: что известно

Вторник 26 декабря 2023 12:41
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Джеки Чан экстренно госпитализирован: что известно Джеки Чан экстренно госпитализирован (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Легендарный китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан был госпитализирован в больницу Линь Шань в Шанхае 25 декабря. По некоторым данным, врачи оценивают состояние актера как критическое.

Что известно о госпитализации Джеки Чана, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: Meta MMA, Daryo.

69-летний актер Джеки Чан экстренно госпитализирован в больницу в Шанхае. Его состояние оценивается, как критическое и врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как отмечают в СМИ, все новости о госпитализации Джеки Чана активно удаляются из китайских социальных сетей, а аккаунты, которые об этом сообщают - блокируются.

На данный момент официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет, родные и друзья Джеки Чана также не комментируют его здоровье.

Также есть информация, что во время съемок на Балканах актер получил тяжелую черепную мозговую травму и перенес сложную операцию. У него были проблемы с подвижностью.

Джеки Чан - гонконгский, китайский и американский киноактер, режиссер, продюсер, каратист, певец, музыкант и танцор. Начал свою актерскую деятельность в 1962 году и продолжает сниматься в фильмах до сих пор. Обладает премией "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Большинство трюков в фильмах выполняет сам, без дублеров. За свою жизнь получил немало различных травм.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб известный украинский актер.

А еще рассказывали, что известного американского актера пытались убить в собственном доме.

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Джеки Чан