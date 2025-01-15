ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Родные будут в восторге: рецепт жаркого с картошкой как в ресторане

Среда 15 января 2025 17:30
UA EN RU
Родные будут в восторге: рецепт жаркого с картошкой как в ресторане Как готовить жаркое в горшочках (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Жаркое - распространенное мясное блюдо украинской кухни, которое получило свое название благодаря способу приготовления. Обычно мясо готовили отдельно, однако существует рецепт запеченного мяса с картофелем в горшочках.

О том, как готовить жаркое с соусом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Господинька".

Что нужно для жаркого с соусом

Для того, чтобы приготовить это сытное запеченное блюдо из простых ингредиентов, необходимы такие продукты:

  • свиная шея - 800 г
  • шампиньоны - 300 г
  • картофель - 800 г
  • лук - 1 шт.
  • сыр - 50 г
  • растительное масло - 50 г
  • вода - 2 стакана
  • аджика - 3 ч. л.
  • сметана - 150 г
  • специи к мясу - 1 ч. л.
  • сахар - 1 ч. л.
  • соль - 1,5 ч. л.
  • перец - по вкусу

Как готовить жаркое в горшочках

Для того, чтобы приготовить жаркое, сначала свиную шейку нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до полуготовности.

Необходимо постоянно перемешивать мясо для равномерной обжарки. Также всыпьте специи для мяса, соль и перец.

В другой сковороде разогрейте растительное масло. Почистьте картофель, нарежьте его на кубики такого же размера, как мясо и обжарьте до золотистой корочки. Когда мясо и картофель будут обжарены, переложите их в большую миску для смешивания.

Помойте и нарежьте на ломтики шампиньоны, а лук почистьте и измельчите ножом. Обжарьте грибы с луком до зарумянивания на свободной сковороде.

Родные будут в восторге: рецепт жаркого с картошкой как в ресторане

    Жаркое по способу приготовления подобно рагу (иллюстративное фото: Freepik)

    Переложите лук с грибами к картофелю с мясом и перемешайте все продукты. Разложите будущее жаркое по небольшим керамическим формам или горшочкам для выпекания.

    Для приготовления соуса, которым поливают жаркое, смешайте сметану с аджикой и водой, добавив сахар, а также соль и перец по вкусу. Залейте соусом разложенные по горшочкам или формам продукты. Накройте посуду крышками или фольгой.

    Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте жаркое в течение 30 минут. Тем временем натрите сыр на крупной или мелкой терке.

    Присыпьте запеченное блюдо сыром и поставьте в духовку еще на 15 минут. На этот раз накрывать крышками горшочки с жарким не нужно. Достаньте жаркое из духовки, по желанию присыпьте измельченной зеленью - и блюдо можно подавать к столу.

    Ранее мы писали о том, как готовить ризотто с курицей и грибами.

    К тому же рассказывали, как готовить грузинское блюдо оджахури.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Рецепты Готовка
    NEWS
    Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
    Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно