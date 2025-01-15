Родные будут в восторге: рецепт жаркого с картошкой как в ресторане
Жаркое - распространенное мясное блюдо украинской кухни, которое получило свое название благодаря способу приготовления. Обычно мясо готовили отдельно, однако существует рецепт запеченного мяса с картофелем в горшочках.
О том, как готовить жаркое с соусом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Господинька".
Что нужно для жаркого с соусом
Для того, чтобы приготовить это сытное запеченное блюдо из простых ингредиентов, необходимы такие продукты:
- свиная шея - 800 г
- шампиньоны - 300 г
- картофель - 800 г
- лук - 1 шт.
- сыр - 50 г
- растительное масло - 50 г
- вода - 2 стакана
- аджика - 3 ч. л.
- сметана - 150 г
- специи к мясу - 1 ч. л.
- сахар - 1 ч. л.
- соль - 1,5 ч. л.
- перец - по вкусу
Как готовить жаркое в горшочках
Для того, чтобы приготовить жаркое, сначала свиную шейку нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до полуготовности.
Необходимо постоянно перемешивать мясо для равномерной обжарки. Также всыпьте специи для мяса, соль и перец.
В другой сковороде разогрейте растительное масло. Почистьте картофель, нарежьте его на кубики такого же размера, как мясо и обжарьте до золотистой корочки. Когда мясо и картофель будут обжарены, переложите их в большую миску для смешивания.
Помойте и нарежьте на ломтики шампиньоны, а лук почистьте и измельчите ножом. Обжарьте грибы с луком до зарумянивания на свободной сковороде.
Жаркое по способу приготовления подобно рагу (иллюстративное фото: Freepik)
Переложите лук с грибами к картофелю с мясом и перемешайте все продукты. Разложите будущее жаркое по небольшим керамическим формам или горшочкам для выпекания.
Для приготовления соуса, которым поливают жаркое, смешайте сметану с аджикой и водой, добавив сахар, а также соль и перец по вкусу. Залейте соусом разложенные по горшочкам или формам продукты. Накройте посуду крышками или фольгой.
Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте жаркое в течение 30 минут. Тем временем натрите сыр на крупной или мелкой терке.
Присыпьте запеченное блюдо сыром и поставьте в духовку еще на 15 минут. На этот раз накрывать крышками горшочки с жарким не нужно. Достаньте жаркое из духовки, по желанию присыпьте измельченной зеленью - и блюдо можно подавать к столу.
Ранее мы писали о том, как готовить ризотто с курицей и грибами.
К тому же рассказывали, как готовить грузинское блюдо оджахури.