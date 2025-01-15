Родные будут в восторге: рецепт жаркого с картошкой как в ресторане

Жаркое - распространенное мясное блюдо украинской кухни, которое получило свое название благодаря способу приготовления. Обычно мясо готовили отдельно, однако существует рецепт запеченного мяса с картофелем в горшочках.

О том, как готовить жаркое с соусом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Господинька".

Что нужно для жаркого с соусом

Для того, чтобы приготовить это сытное запеченное блюдо из простых ингредиентов, необходимы такие продукты:

свиная шея - 800 г

шампиньоны - 300 г

картофель - 800 г

лук - 1 шт.

сыр - 50 г

растительное масло - 50 г

вода - 2 стакана

аджика - 3 ч. л.

сметана - 150 г

специи к мясу - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

соль - 1,5 ч. л.

перец - по вкусу

Как готовить жаркое в горшочках

Для того, чтобы приготовить жаркое, сначала свиную шейку нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до полуготовности.

Необходимо постоянно перемешивать мясо для равномерной обжарки. Также всыпьте специи для мяса, соль и перец.

В другой сковороде разогрейте растительное масло. Почистьте картофель, нарежьте его на кубики такого же размера, как мясо и обжарьте до золотистой корочки. Когда мясо и картофель будут обжарены, переложите их в большую миску для смешивания.

Помойте и нарежьте на ломтики шампиньоны, а лук почистьте и измельчите ножом. Обжарьте грибы с луком до зарумянивания на свободной сковороде.

Жаркое по способу приготовления подобно рагу (иллюстративное фото: Freepik)

Переложите лук с грибами к картофелю с мясом и перемешайте все продукты. Разложите будущее жаркое по небольшим керамическим формам или горшочкам для выпекания.

Для приготовления соуса, которым поливают жаркое, смешайте сметану с аджикой и водой, добавив сахар, а также соль и перец по вкусу. Залейте соусом разложенные по горшочкам или формам продукты. Накройте посуду крышками или фольгой.

Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте жаркое в течение 30 минут. Тем временем натрите сыр на крупной или мелкой терке.

Присыпьте запеченное блюдо сыром и поставьте в духовку еще на 15 минут. На этот раз накрывать крышками горшочки с жарким не нужно. Достаньте жаркое из духовки, по желанию присыпьте измельченной зеленью - и блюдо можно подавать к столу.