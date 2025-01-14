Оджахури: рецепт вкуснейшего картофеля с мясом по-грузински

Отжахури - блюдо грузинской национальной кухни. Отжахури готовят из разных видов мяса и картофеля, добавляя специи. С грузинского название блюда переводится как "семья", ведь обычно отжахури готовят для всей семьи.

О том, как готовить мясо по-грузински с картошкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для оджахури

Для того, чтобы приготовить грузинское блюдо с мясом и картофелем, понадобятся эти продукты:

мясо - 500 г

картофель - 1 кг

лук (небольшой) - 3 шт.

чеснок - 2-3 зубчика

соль - по вкусу

острый перец - - по вкусу

паприка - 1 ч. л.

хмели сунели - 1 ч. л.

соевый соус - 100 мл

аджика - 1,5 ч. л.

растительное масло - 3-4 ст. л.

Как готовить мясо по-грузински с картофелем

Первым делом для приготовления этого грузинского блюда нужно замариновать мясо. Этот процесс похож на приготовление шашлыка.

Почистите и нарежьте кружочками 1 лук, переложите кольца в глубокую миску и присыпьте солью. Чтобы лук пустил сок и лучше пропитал мясо, его можно слегка перемять.

Мясо нужно нарезать на небольшие кусочки, размером с грецкий орех. Переложите мясо к луку, влейте соевый соус и аджику. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус покрыл всю поверхность мяса.

После этого накройте посуду пищевой пленкой или крышкой и поместите в холодильник. Продолжительность маринования зависит от вида мяса. Хотя его советуют замариновать на ночь, для быстрого приготовления достаточно нескольких часов.

Когда мясо достаточно замаринуется, подготовьте картофель. Его нужно почистить и нарезать на крупные куски, такого же размера, как и мясо.

Полейте картофель маслом и присыпьте солью, паприкой, хмели-сунели. Тщательно перемешайте картофель с заправкой, а затем выложите в один слой на застеленный пергаментом противень.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте картофель в течение 40 минут. В зависимости от духовки, времени для выпекания может понадобиться больше.

Как готовить картофель по-грузински (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Тем временем хорошо разогрейте масло на сковороде, выложите часть мяса. Важно жарить кусочки постепенно, чтобы они не пустили сок. Лук из маринада добавлять не нужно.

Когда мясо будет готово, переложите его в другую посуду. Почистите вторую луковицу, нарежьте ее на кубики и обжарьте на сковороде, где готовилось мясо.

Почистите и нарежьте чеснок. Когда лук будет полуготовым, бросьте чеснок в сковороду. Тем временем помойте и измельчите петрушку, а третий лук нарежьте на кружочки.

Когда лук на сковороде станет насыщенно-желтого цвета, добавьте запеченный картофель и обжаренное мясо. Перемешивая, готовьте блюдо еще в течение 5 минут. Присыпьте отжахури петрушкой и свежим луком - и грузинское блюдо можно подавать к столу.