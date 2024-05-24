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Редкий кадр: Лилия Подкопаева показалась с мужем и детьми (фото)

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала редкую фотографию с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, и двумя детьми - 18-летним Вадимом и 17-летней Каролиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Лилия Подкопаева порадовала семейным контентом

Так, на днях сын знаменитости окончил школу Midtown High School, что в американском городе Атланта.

По этому случаю семья решила собраться вместе на его выпускном, чтобы поздравить с этим важным событием.

На фото, которое опубликовала звезда в соцсетях, юноша, в окружении близких, позирует в традиционной мантии и шапке с кисточкой и держит в руках диплом.

"Последний звонок", - написала Лилия.

Напомним, ранее спортсменка рассказывала, что парень уже определился с университетом, в котором он будет учиться после школы.

Вадима уже даже зачислили туда и назначили стипендию.

Отметим, что первенца Подкопаева усыновила в 2006 году с первым мужем Тимофеем. В том же году на свет появилась их дочь Каролина, а в 2019 году гимнастка родила дочь Эвелину от нынешнего мужа Игоря Дубинского.

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