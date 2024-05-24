Рідкісний кадр: Лілія Подкопаєва показалася з чоловіком і дітьми (фото)

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісну світлину з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, і двома дітьми - 18-річним Вадимом і 17-річною Кароліною.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.
Так, днями син знаменитості закінчив школу Midtown High School, що в американському місті Атланта.
З цієї нагоди родина вирішила зібратися разом на його випускному, щоб привітати з цією важливою подією.
На фото, яке опублікувала зірка у соцмережах, юнак, в оточенні близьких, позує у традиційній мантії та шапці з китицею та тримає у руках диплом.
"Останній дзвоник", - написала Лілія.
Нагадаємо, раніше спортсмена розповідала, що хлопець вже визначився з університетом, в якому він буде навчатися після школи.
Вадима вже навіть зарахували туди й призначили стипендію.
Зазначимо, що первістка Подкопаєва усиновила у 2006 році з першим чоловіком Тимофієм. У тому ж році на світ з'явилася їхня донька Кароліна, а у 2019 році гімнастка народила дочку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубинського.