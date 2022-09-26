Чебуреки дома "как на море": важные правила приготовления шедевра
Жареные сочные пузырчатые чебуреки – не мечта ли это? Предлагаем приготовить чебуреки дома, как "на море" – те самые, что глашатаи продают на пляжах.
Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.
Составляющие
Для теста:
- Вода (теплая) – 250 мл
- Мука – 500 г
- Соль – 1 ч. л.
Для мясной начинки:
- Мясо – 300 г (телятина+свинина) или соевый фарш (для веганов)
- Лук – 1 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Перец – по вкусу
- Холодная вода – на глаз
Для овощной начинки:
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Сыр – по вкусу
- Перец – по вкусу
Масло для жарки – 400 мл
Важные правила чебуреков:
- Тесто должно быть эластичным, но не слишком мягким, потому что будет рваться во время жарки.
- Начинки многое не добавляйте, это не беляши.
- Обязательно сметайте остатки муки перед жаркой, потому что она будет гореть.
- Хорошо защипывайте края, чтобы начинка не вытекала и не шкварчала.
- Впитывайте остатки масла на бумажные полотенца.
Пошаговое приготовление
Добавьте в емкость для замешивания теста теплую фильтрованную воду, соль и муку.
Муку добавляем постепенно, тремя частями. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, с которым будет удобно работать. Накройте тесто и поставьте его отдохнуть.
Смешайте фарш с луком, добавьте соль, перец. Добавьте немного воды, начинка должна быть пюреобразной.
Приготовьте овощную начинку. Нарежьте огурец, томат, перец кубиком. Добавьте перец и немного сыра (солить нужно непосредственно при формировании чебуреков, потому что потечет).
Разделите тесто на части и раскатайте каждую тоненько. Налейте масло на сковороду и хорошо разогрейте. Уложите начинку на тесто, прижмите края.
Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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