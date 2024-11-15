Рыба с "человеческим лицом": мужчина купил японского карпа, а получил невероятный экземпляр

Малькольм Поусон стал невероятно популярен из-за рыбки, которую держит дома. Он начал снимать своего любимца на видео и сейчас к нему регулярно ходят гости, чтобы увидеть невероятный экземпляр - рыбу с "человеческим лицом".

Что это за рыбка и как она выглядит, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Японскую рыбку, представителя вида парчового карпа кои Малькольм купил три года назад. Он назвал рыбку Бобом и заплатил за него 150 фунтов стерлингов (около 8000 гривен).

Это вид рыб, которые преимущественно бело-оранжевого цвета, а под влиянием солнечного света, воды и рациона они могут со временем меняться.

Боб живет в небольшом пруду-аквариуме и со временем владелец заметил, что у любимца стали появляться черные пятна, похожие на очертания человеческого лица - глаза, нос и рот.

Рыбка Боб с "человеческим лицом" (фото: Malcolm Pawson)

Необычная рыбка стала настолько известна в местной общине, что люди стали постоянно проситься в гости к Малькольму, чтобы увидеть этот уникальный экземпляр.

"Мои друзья и семья любят Боба. Люди, которые проходят мимо моего дома, останавливаются и смотрят, открыты ли ворота. Я рад всем, кто хочет увидеть или покормить нашу рыбку - она получает много внимания, это удивительно", - рассказал Малькольм.

Боб стал звездой соцсетей и люди в восторге от того, как выглядит карп кои. Его называют красивым, жутким, уникальным и невероятным.

"Сейчас я думаю над тем, чтобы сделать пруд еще больше, поскольку рыбы выросли очень крупными. Боб невероятно жаден", - добавил владелец необычной рыбки.