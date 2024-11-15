Риба з "людським обличчям": чоловік купив японського карпа, а отримав неймовірний екземпляр

Малкольм Поусон став неймовірно популярним через рибку, яку тримає вдома. Він почав знімати свого улюбленця на відео і зараз до нього регулярно ходять гості, аби побачити неймовірний екземпляр - рибу з "людським обличчям".

Що це за рибка та як вона виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Японську рибку, представника виду парчевого коропу коі Малкольм купив три роки тому. Він назвав рибку Бобом і заплатив за нього 150 фунтів стерлінгів (близько 8 000 гривень).

Це вид риб, які переважно біло-помаранчевого кольору, а під впливом сонячного світла, води та раціону вони можуть з часом змінюватися.

Боб живе у невеличкому ставку-акваріумі й з часом власник помітив, що в улюбленця почали з'являтися чорні плями, схожі на обриси людського обличчя - очі, ніс та рот.

Рибка Боб з "людським обличчям" (фото: Malcolm Pawson)

Незвичайна рибка стала настільки відомою у місцевій громаді, що люди почали постійно проситися в гості до Малкольма, щоб побачити цей унікальний екземпляр.

"Мої друзі та родина люблять Боба. Люди, які проходять повз мій будинок, зупиняються та дивляться, чи відчинені ворота. Я радий усім, хто хоче побачити чи погодувати нашу рибку - вона отримує багато увагу, це дивовижно", - розповів Малкольм.

Боб став зіркою соцмереж і люди у захваті від того, як виглядає короп коі. Його називають красивим, моторошним, унікальним та неймовірним.

"Зараз я думаю над тим, щоб зробити ставок ще більшим, оскільки риби виросли дуже великими. Боб неймовірно жадібний", - додав власник незвичної рибки.