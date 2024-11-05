Как выглядит самое крупное животное, когда-либо существовавшее на планете: оно до сих пор живет на Земле

На Земле в древности существовало немало гигантских животных, которые ползали, ходили, летали или плавали. Большинство из них за тысячелетнюю историю планеты прекратили свое существование. Однако самое большое животное, когда-либо существовавшее в мире, до сих пор плавает в водоемах.

Что это за животное и в каких водах его можно увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL science.

Самым большим животным был признан огромный аллигатор, обнаруженный в 1890 году в Луизиане. Он имел длину 5,85 метра. Только представьте себе, что один из самых высоких баскетболистов мира Шакил О'Нил имеет рост 2,16 метра, а этот аллигатор - почти втрое больше.

Стоит отметить, что история этого аллигатора очень таинственна и его размеры никогда не были проверены, а жизнь животного очень печальна.

На Марш-Айленде 17-летний Эдвард "Нед" Эвери Макилхенни отстреливал уток на болоте. И там он увидел гигантское существо. Парню показалось, что животное умирает от воздействия холода и решило прекратить его страдания и пристрелил аллигатора.

На следующий день он вернулся к телу аллигатора с двумя друзьями, потому что хотел вытащить животное из воды и снять с него кожу. Однако им это не удалось, потому что аллигатор был слишком велик и тяжел, и он находился в болотистой местности - вытащить его так и не смогли.

Для измерения животного Эдвард использовал свое ружье, зная, что у него тридцать дюймов. По его подсчетам, длина аллигатора составила 19 футов и 2 дюйма (т.е. 5,85 метра).

Следует отметить, что слова Макилхенни никто потом не проверял. И во взрослом возрасте он стал не только ярым естествоиспытателем, но и еще и крутым бизнесменом - его семья основала компанию, производящую соус "Табаско". А в 1935 году Тед написал книгу об аллигаторе - "История жизни аллигатора".

Еще один гигантский аллигатор был найден в Миссисипи в 2023 году. Его длина - 4,3 метра. Животное весило 364 килограмма и было поймано в августе во время сезона охоты на аллигаторов.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый крупный крокодил - житель морской воды по имени Кассиус. Его размер - 5,48 метра.

А самый крупный крокодил, живший в неволе, был 6,17-метровый морской крокодил по имени Лолонг, пойманный на Филиппинах в сентябре 2011 года. В 2013 году он скончался.

Сейчас в разных местах нашей планеты немало животных, которые скрываются от глаза человека и имеют невероятные размеры. Возможно, когда-нибудь с ними удастся встретиться.