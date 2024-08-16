Рианна похвасталась фигурой в роскошном нижнем белье: соблазнительные фото

Всемирно известная певица и мать двоих детей Рианна удивила своих подписчиков новой фотосессией в нижнем белье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instagram .

Артистка снялась для новой коллекции своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Она позировала в черном кружевном бюстгальтере и комплекте нижнего белья с подвязками и чулками до бедер.

Свой образ Рианна также дополнила лакированными туфлями с узким носком на высоких шпильках, а также роскошным браслетом и перстнем с драгоценными камнями.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Для фотосессии певица также выбрала прическу с эффектом мокрых кудрявых волос. Завершал образ легкий макияж с акцентом на губах.

Артистка выбрала несколько выгодных поз, которые подчеркнули ее достоинства и скрыли недостатки.

Рианна в нижнем белье (фото: instagram.com/badgalriri)

Фолловеры барбадосской певицы и модельера уже успели оценить горячую фотосессию. В комментариях они не перестают слать Рианне огненные смайлики и восхищаться ее фигурой после двух беременностей и родов.

Отметим, чо это уже вторая откровенная серия снимков знаменитости в нижнем белье за несколько месяцев, которой она развеяла слухи о третьей беременности, что ей приписывали таблоиды всего через 7 месяцев после вторых родов. Они отмечали, что имели разговор с близкими к окружению певицы людьми, которые утверждали, что знают пол ребенка, и на этот раз пара ждет девочку.

Новая фотосессия певицы (фото: instagram.com/badgalriri)

Напомним, с 2021 года Рианна состоит в отношениях с рэпером ASAP Rocky. В январе 2022 года пара сообщила о беременности, а в мае родился их первый сын Ноа Мерес.

В феврале 2023 года артистка ошеломила новостью, что она опять находится в интересном положении. Рианна продемонстрировала округлившийся живот во время выступления на американском футболе Super Bowl. Второй сын знаменитости родился в августе 2023-го - мальчика назвали Риотом.