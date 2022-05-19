Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитини
34-річна американська співачка Ріанна вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда - репера A$AP Rocky.
Про це пише Vogue.
Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.
Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.
Ріанна та репер A$AP Rocky (GettyImages)
"Він навчить мене більше, ніж я могла б навчити його. Я хочу побачити, ким він стане", - казала раніше Ріанна про свою майбутню дитину.
Під час вагітності вона постійно носила безтурботні, модні вбрання, а кульмінацією стала її обкладинка Vogue у травні 2022 року, де вона позувала у прозорому червоному костюмі.
"Моє тіло зараз робить неймовірні речі, і я не збираюся цього соромитися. Цей час має бути святковим. Бо чому ми повинні приховувати свою вагітність?", - сказала вона.
Ріанна стала мамою (instagram.com/badgalriri)
Раніше ми повідомляли, що вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер.
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