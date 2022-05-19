ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитини

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 22:17
Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитини Ріанна стала мамою (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

34-річна американська співачка Ріанна вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда - репера A$AP Rocky.

Про це пише Vogue.

Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.

Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.

Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитиниРіанна та репер A$AP Rocky (GettyImages)

"Він навчить мене більше, ніж я могла б навчити його. Я хочу побачити, ким він стане", - казала раніше Ріанна про свою майбутню дитину.

Під час вагітності вона постійно носила безтурботні, модні вбрання, а кульмінацією стала її обкладинка Vogue у травні 2022 року, де вона позувала у прозорому червоному костюмі.

"Моє тіло зараз робить неймовірні речі, і я не збираюся цього соромитися. Цей час має бути святковим. Бо чому ми повинні приховувати свою вагітність?", - сказала вона.

Ріанна вперше стала мамою: хто батько дитиниРіанна вперше стала мамою: хто батько дитиниРіанна вперше стала мамою: хто батько дитиниРіанна вперше стала мамою: хто батько дитиниРіанна вперше стала мамою: хто батько дитини

Ріанна стала мамою (instagram.com/badgalriri)

Раніше ми повідомляли, що вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер.

Також ми писали про топ-5 ультрамодних речей з гардероба вагітної Ріанни.

Читайте LITE в Google News
Рианна
STYLER
У Києві запрацюють нові кінотеатри: які саме і розклад сеансів
У Києві запрацюють нові кінотеатри: які саме і розклад сеансів